Vitória faz história, vence o Santos na Vila e põe o Peixe às portas do Z4

Vitória faz história, vence o Santos na Vila e põe o Peixe às portas do Z4Pela primeira vez, Vitória vence o rival na Vila. Este 1 a 0 faz os times empatarem em pontos. Santos ainda fora da zona de degola. Por enquanto
O Santos voltou a decepcionar sua torcida. Nesta segunda-feira, 20/10, no jogo que fechou a 29ª rodada do Brasileirão, jogou na Vila Belmiro diante do Vitória. Em nenhum momento lembrou o time eficiente na vitória sobre o Corinthians. Levou um gol de pênalti de Matheuzinho no primeiro tempo, em falta infantil de Brazão sobre Renzo Lopes no lance. Não teve força nem sequer para buscar o empate e perdeu para um rival direto na luta contra o rebaixamento, por 1 a 0. Esta foi a primeira vez que o Vitória venceu o Santos na Vila Belmiro.
O Santos, assim, viu o Vitória chegar aos mesmos 31 pontos na tabela. Mas o time baiano é o primeiro dentro da zona de rebaixamento porque tem uma vitória a menos do que o Peixe, que vê cada vez mais próxima uma volta à Segundona, para desespero de sua torcida e dos 11.775 presentes na Vila (incluindo Neymar, que até fez postagem reclamando, sem razão, do pênalti que decidiu o jogo).
Vitória em vantagem
O jogo começou com o Santos em cima e com um pênalti marcado em Lautaro Díaz no primeiro minuto. Porém, foi nítido no VAR que o atacante santista caiu por ter chutado o chão e não sido atingido por um rival. Com isso, penalidade desmarcada. O Santos permaneceu mais ofensivo, mas sem conseguir construir lances de perigo.
Com o tempo, o Vitória foi equilibrando, com jogadas em lances rápidos e poucos toques, aparecendo muito na área — mas também sem grandes oportunidades. Mas isso até os 40 minutos, quando os baianos chegaram ao gol. Num lançamento para a área, o goleiro Brazão saiu mal demais (a zaga estava na bola e tinha cortado) e atingiu Renzo López. No primeiro momento, o juiz não marcou, mas o VAR o chamou, e Matheusinho cobrou para abrir o placar para a equipe baiana.
O Santos por pouco não empatou ainda no primeiro tempo. Primeiramente num quase-gol fantasma de Escobar. O lateral tentou cruzar quase da intermediária, mas a bola pegou efeito e obrigou o goleiro Lucas Arcanjo a se esticar e colocar para fora~no único chute na direççao do gol dos santistas na primeira etapa. Na cobrança deste escanteio, Arão cabeceou raspando. E teve ainda um lance em que os santistas reclamaram de pênalti em Luan Pérez. Fim de um primeiro tempo em que o Santos teve posse (65%) e menos finalizações no alvo (2 a 1).
Peixe luta, mas não empata
Com Souza no lugar do lateral Escobar, o Santos voltou com mais força no ataque, ao menos chegando na área com qualidade e perdendo gols com Barreal e Lautaro. Como a bola não entrava, a partir dos 20 minutos a tensão foi tomando conta da Vila Belmiro. Quando Guilherme perdeu uma ótima chance ao aparecer livre, mas, em vez de mandar a bomba com o pé, tentou um peixinho e errou o bote, a paciência acabou. Muito vaiado, o atacante saiu para a entrada de Toquinho, mas o Santos seguiu sem eficácia. O Vitória, com o Santos nervoso, assustou em contra-ataques e, aos 40, acertou a trave de Brazão numa conclusão de Lucas Braga. No fim, Rollheiser arriscou de fora, mas o goleiro Lucas Arcanjo espalmou para escanteio.
SANTOS 0X1 VITÓRIA
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Data : 20/10/2025
Público: 11.775
Renda: R$ 611.353,00
Gol: Matheuzinho, 39’/1ºT (0-1)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza, Intervalo); Willian Arão (Victor Hugo, 23’/2ºT), Zé Rafael (Gabriel Bontempo, 39’/2ºT), Barreal (Robinho Júnior, 23’/2ºT) e Rollheiser; Guilherme (Toquinho Soares, 32’/2ºT)e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Vojvoda
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Néris, Intervalo), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas (William Oliveira, 18’/2ºT) e Ronald Lopes; Matheuzinho (Lucas Braga, 18’/2ºT), Cantalapiedra (Osvaldo, 30’/2ºT) e Renzo López (Carlinhos, 32’/2ºT). Técnico: Jair Ventura
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Escobar, Zé Rafael (SAN); Edu, Renzo López, William Oliveira (VIT)
