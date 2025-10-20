Vitória anuncia a rescisão de contrato com o atacante Romarinho

Jogador chegou em julho ao Rubro-Negro baiano a pedido de Carille, mas não empolgou e deixa o clube sem participar de gols

Romarinho desembarcou em Salvador com status de contratação de peso no Vitória, com direito à eleição para escolha do número da camisa. O atacante ficou 11 anos no futebol do exterior antes de retornar ao Brasil.

Três meses! Foi o tempo que durou a passagem de Romarinho pelo Vitória. Afinal, o clube baiano anunciou, nesta segunda-feira (20), a rescisão de contrato do atacante, que chegou em julho ao Barradão. Em nota, o Rubro-Negro diz que a saída ocorreu em comum acordo, porém motivada por “assunto de interesse pessoal do atleta”.

O atacante foi um pedido do técnico Fábio Carille, que acabou demitido 40 dias após a chegada do atleta. Contudo, nem com o ex-treinador ele engrenou pelo time rubro-negro. No total, foram cinco jogos, com 121 minutos jogados e nenhuma participação em gol.

A apresentação de Romarinho ocorreu no dia 19 de julho. Em seguida, o atacante passou por um período de recondicionamento físico até estrear pelo Vitória na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no dia 9 de agosto.

Após a partida contra o Tricolor paulista, Romarinho sofreu uma lesão na panturrilha, que o tirou de ação por mais de um mês. Após se recuperar do problema físico, o jogador foi relacionado para seis jogos do Vitória, jogou quatro deles, mas ficou somente 50 minutos em campo. No Ba-Vi da última quinta-feira, nem sequer estava na lista de relacionados.

Confira a nota oficial divulgada pelo Vitória

“O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão contratual do atacante Romarinho. Clube e jogador entraram em consenso sobre o término do contrato motivado por assunto de interesse pessoal do atleta. O Vitória agradece pelo profissionalismo e dedicação, e desejamos sucesso na sequência da sua carreira”.