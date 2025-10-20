Vini Jr ostenta relógio “O Poderoso Chefão”, de R$ 3 milhões

Vini Jr ostenta relógio “O Poderoso Chefão”, de R$ 3 milhõesAstro é proprietário do item luxuoso com a presença de diamantes em sua superfície, além da capacidade em reproduzir música
O atacante Vini Jr expôs um dos objetos mais caros de sua coleção nas redes sociais, neste último sábado (18): o relógio Jacob & CO Opera Godfather Diamond Barrels. Além do luxo, o item também se notabiliza pelo custo de R$ 3 milhões para ser adquirido. A produção, aliás, representa uma parceria com a Paramount. A curiosidade é que o objeto consegue reproduzir a música que é tema do filme “O Poderoso Chefão”.
O desenho do relógio faz alusão ao drama e glamour da família Corleone, da máfia ítalo-americana, que protagoniza a clássica obra cinematográfica. A caixa do item, aliás, é composta de ouro rosa de 18 quilates e possui 49 milímetros de diâmetro. Assim, cria um cenário de imponência no pulso, bem como a presença de diamantes no objeto em diversas partes da sua superfície.
Neymar é dono de um relógio do mesmo modelo, que conta com dois cilindros com diamantes em sua superfície. Inclusive, é a parte do item que é responsável por tocar música. Em algumas lojas online o preço do acessório alcança os R$ 3 milhões.
Vini Jr está em lista dos dez atletas mais bem pagas do planeta
A revista Forbes divulgou, na última quinta-feira (16), o ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo em 2025, e Vini Jr aparece em destaque. O atacante do Real Madrid é o único brasileiro da lista e ocupa a sexta colocação, com ganhos de 60 milhões de dólares por temporada (cerca de R$ 326 milhões).
O destaque de Vini Jr dentro e fora de campo coloca-o entre as principais estrelas do futebol mundial. Além do alto salário no Real Madrid, o jogador também vem ampliando sua presença no mercado publicitário, consolidando-se como um dos rostos mais valiosos do esporte.
O topo do ranking segue dominado por Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, que mantém a liderança isolada com 280 milhões de dólares anuais (R$ 1,5 bilhão). Logo atrás aparecem Lionel Messi, do Inter Miami, com 130 milhões de dólares (R$ 707 milhões), e Karim Benzema, do Al-Ittihad, com 104 milhões (R$ 566 milhões).
Além disso, o Real Madrid é o clube com maior número de representantes entre os dez primeiros: além de Vini Jr, figuram Kylian Mbappé (5º lugar) e Jude Bellingham (9º). O Barcelona também marca presença com Lamine Yamal, em décimo.
