Vini Jr ostenta relógio “O Poderoso Chefão”, de R$ 3 milhões

Astro é proprietário do item luxuoso com a presença de diamantes em sua superfície, além da capacidade em reproduzir música / Crédito: Jogada 10

O atacante Vini Jr expôs um dos objetos mais caros de sua coleção nas redes sociais, neste último sábado (18): o relógio Jacob & CO Opera Godfather Diamond Barrels. Além do luxo, o item também se notabiliza pelo custo de R$ 3 milhões para ser adquirido. A produção, aliás, representa uma parceria com a Paramount. A curiosidade é que o objeto consegue reproduzir a música que é tema do filme “O Poderoso Chefão”. O desenho do relógio faz alusão ao drama e glamour da família Corleone, da máfia ítalo-americana, que protagoniza a clássica obra cinematográfica. A caixa do item, aliás, é composta de ouro rosa de 18 quilates e possui 49 milímetros de diâmetro. Assim, cria um cenário de imponência no pulso, bem como a presença de diamantes no objeto em diversas partes da sua superfície.

Neymar é dono de um relógio do mesmo modelo, que conta com dois cilindros com diamantes em sua superfície. Inclusive, é a parte do item que é responsável por tocar música. Em algumas lojas online o preço do acessório alcança os R$ 3 milhões. Vini Jr está em lista dos dez atletas mais bem pagas do planeta A revista Forbes divulgou, na última quinta-feira (16), o ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo em 2025, e Vini Jr aparece em destaque. O atacante do Real Madrid é o único brasileiro da lista e ocupa a sexta colocação, com ganhos de 60 milhões de dólares por temporada (cerca de R$ 326 milhões). O destaque de Vini Jr dentro e fora de campo coloca-o entre as principais estrelas do futebol mundial. Além do alto salário no Real Madrid, o jogador também vem ampliando sua presença no mercado publicitário, consolidando-se como um dos rostos mais valiosos do esporte.