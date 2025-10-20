Villarreal x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Villarreal x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26
Villarreal e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da Champions. A bola rola no Estádio La Cerámica, na Espanha, e os donos da casa buscam a primeira vitória nesta edição do torneio, diante de um adversário que está invicto na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Villarreal
O Submarino Amarelo vai em busca da primeira vitória nesta fase de liga da Champions e terá pela frente um grande desafio. No primeiro duelo, o Villarreal acabou sendo derrotado pelo Tottenham por 1 a 0, e vem de um empate por 2 a 2 com a Juventus na segunda rodada.
Além disso, o técnico Marcelino García precisa lidar com alguns desfalques importantes. Isto porque Juan Foyth, Logan Costa e Willy Kambwala, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.
Como chega o Manchester City
Por outro lado, o City está invicto nesta edição da Champions e aparece como um dos favoritos para buscar a classificação direta para as oitavas de final. Além disso, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola atravessa um bom momento na temporada e vem de três vitórias consecutivas na Premier League, que o colocaram na vice-liderança do Campeonato Inglês.
O City estreou na fase de liga da Champions com uma vitória por 2 a 0 sobre o Napoli, atual campeão italiano, e ficou no empate por 2 a 2 com o Mônaco na segunda rodada.
Por fim, Rodri, vencedor da Bola de Ouro em 2024, segue lesionado e desfalca o time nesta terça-feira. O mesmo acontece com Rayan Ait-Nouri.
VILLARREAL X MANCHESTER CITY
3ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: terça-feira, 21/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: La Ceramica, em Vila-real.
VILLARREAL: Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Gueye, Parejo, Comesana; Pepe, Mikautadze, Buchanan. Técnico: Marcelino García.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda).
Auxiliares: Erwin Zeinstra (Holanda) e Patrick Inia (Holanda).
VAR: Rob Dieperink (Holanda).
