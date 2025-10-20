Veja os pendurados do Vasco para o clássico com o Fluminense

Além do técnico Fernando Diniz, o Cruz-Maltino conta com três jogadores com dois cartões amarelos. Hugo Moura é o desfalque por suspensão

Dessa forma, Paulo Henrique é quem causa mais preocupação. O lateral-direito é titular absoluto do Vasco e já foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo anteriormente em duas rodadas. O jogador levou o segundo amarelo na derrota para o Palmeiras. Desde então, está pendurado.

O Vasco tem três jogadores pendurados para o clássico com o Fluminense, nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Um titular e dois reservas, que podem desfalcar o time contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (26), caso levem cartão amarelo.

LEIA MAIS: Protagonista do Vasco, Rayan reencontra Fluminense após provocação da letra “C”

Os outros dois pendurados são Paulinho e David. O volante é figura certa no banco de reservas, mas tem jogado pouco desde que Fernando Diniz chegou ao Vasco. A última partida foi no empate em 2 a 2 com o Ceará, no dia 14 de setembro. Portanto, o jogador está pendurado desde a oitava rodada, quando foi advertido com o cartão amarelo na derrota para o Vitória. O primeiro cartão foi na derrota para o Ceará, na quarta rodada.

Por fim, David, que apesar de ser reserva, entrou em todos os jogos desde que voltou da grave lesão no joelho, está pendurado desde a vitória sobre Bahia. O primeiro cartão foi contra o Corinthians, na 21ª rodada. O Vasco terá o desfalque do volante Hugo Moura, que foi expulso no jogo passado, vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 0.

O técnico Fernando Diniz é outro que precisa pegar leve na reclamação com a arbitragem. O treinador também está pendurado com dois cartões amarelo.