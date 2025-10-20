Vasco x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta segunda-feira (20), Vasco e Fluminense fazem mais um clássico no Maracanã. A bola rola às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem caráter decisivo para as duas equipes. O Cruz-Maltino quer entrar de vez na disputa por uma vaga na Copa Libertadores, enquanto o Tricolor mira um lugar no G6. No primeiro turno, deu Fluminense, que venceu o rival, de virada, por 2 a 1.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o jogo, ao vivo, a partir das 18h. Diego Mazur assume o microfone da narração. Thiago Hugolini foi convocado para comentar o clássico e já avisou que não vai fugir desta missão. Por fim, o intrépido David Silva vai com tudo nas reportagens.