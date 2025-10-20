Vasco renova o elenco e chega fortalecido para a revanche com o Fluminense

Cruz-Maltino terá em campo cinco mudanças em relação ao último jogo com o Tricolor, que venceu os dois clássicos de 2025 / Crédito: Jogada 10

O Vasco enfrenta o Fluminense em busca de revanche. Afinal de contas, o Cruz-Maltino perdeu os dois clássicos do ano, ambos de virada, por 2 a 1. No entanto, nesta segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, o time vascaíno chega mais confiante para encerrar essa sequência e, de quebra, um tabu de não vencer o Fluminense no estádio desde 2019. Muita coisa mudou no Vasco das duas derrotas para o Fluminense desde então. A começar pelo técnico. Fábio Carille comandou o time no primeiro clássico do ano. O treinador não contou com Nuno Moreira, que chegou na reta final do Carioca, e com Rayan, que estava à serviço da Seleção no Sul-Americano Sub-20. Atualmente, são titulares absolutos.

LEIA MAIS: Veja os pendurados do Vasco para o clássico contra o Fluminense Para piorar a situação daquela partida, Coutinho, que havia marcado logo aos 2 minutos, foi substituído ainda no primeiro tempo devido a uma lesão muscular. O Fluminense virou na sequência e administrou o resultado. O Vasco foi escalado com Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho; Vegetti. Entraram Payet, Alex Teixeira, Puma, Mateus Carvalho e Bruno Lopes. Diniz no comando, mas ainda sem reforços Já no segundo clássico, o Vasco contou com Fernando Diniz no banco de reservas. No entanto, não teve Coutinho, suspenso, por ter sido expulso no jogo anterior. Rayan e Nuno Moreira foram titulares, mas não conseguiram evitar mais uma derrota, de virada, para o Fluminense. Fernando Diniz escalou Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Tchê Tchê; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Lucas Freitas, Adson, Paulinho e Sforza entraram no segundo tempo evidenciando a necessidade de reforços, que chegaram com a abertura da janela.