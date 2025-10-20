Vasco provoca Fluminense: “Venceu o legítimo clube do povo”

Cruz-Maltino levou a melhor no clássico nesta segunda-feira (20) e fez referência a disputa pelo lado do estádio em provocação

“No estádio que é a casa do povo, venceu o legítimo clube do povo. Desde 1950”, disse.

Em boa fase na temporada, o Vasco consolidou o bom momento com a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense , nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Cruz-Maltino aproveitou o resultado no clássico para provocar o Tricolor das Laranjeiras nas redes sociais.

O Vasco fez referência a disputa pelo lado do “Setor Sul” do Maracanã. Afinal, os clubes divergem sobre desde a reabertura do estádio em 2013. Para entender o caso, precisamos voltar em 1950. Na época, ficou decidido que o primeiro campeão carioca no Maracanã teria o direito de escolher onde posicionar a torcida. Assim, o Vasco optou pelo lado direito às cabines de imprensa.

Até o fechamento do estádio para a Copa do Mundo, Flamengo e Fluminense utilizavam o lado esquerdo, com o Flu mudando de lado nos clássicos. O mesmo ocorria com Vasco e Botafogo no lado direito, com o Glorioso mudando de lado contra os vascaínos. Contudo, tudo mudou a partir de 2013, quando o Fluminense iniciou a parceria com o consórcio do Maracanã e escolheu o lado direito.

Por anos, Fluminense e Vasco travaram uma disputa, mas o Tricolor permaneceu do lado direito. Desde 2019, quando a dupla Fla-Flu começou a administrar o estádio, a situação acalmou e não virou um problema entre os clubes. Afinal, as diretorias possuem boa relação.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 39 pontos, subiu para a oitava colocação e embolou a disputa pelo G6 do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Bragantino, no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 30ª rodada.