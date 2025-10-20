Vasco derrota o Fluminense e emplaca sequência no Brasileirão

Vasco derrota o Fluminense e emplaca sequência no BrasileirãoEm noite eficiente, Cruz-Maltino soma terceira vitória consecutiva na competição contra o Tricolor, que cometeu muitos erros
Na prévia da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco se deu melhor e venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Destaque do Cruz-Maltino na temporada, Rayan abriu o placar e Nuno Moreira fez o segundo. A equipe tricolor até criou mais chances, porém com muitos erros, especialmente no segundo tempo. Do outro lado, os vascaínos foram mais eficientes para sair com o triunfo.
Com o resultado, o Fluminense permanece na sétima posição, com 41 pontos, e perdeu a chance de encostar novamente no G4. Do outro lado, o Vasco sobe para oitava colocação, com 39 pontos, e começa a sonhar de fato com a Libertadores. É a terceira vitória consecutiva da equipe de Fernando Diniz. Os times, agora, entram em campo no fim de semana pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (25), o Tricolor enfrenta o Internacional, às 17h30, também no Maracanã. No dia seguinte, o Cruz-Maltino encara o Bragantino, às 18h30, no Cícero de Souza. Marques.
Quem não faz, leva…
O Fluminense iniciou a partida mais ligado e colocou um rolo-compressor nos primeiros 15 minutos. Cano, Renê e Hércules tiveram as chances mais perigosas. Os tricolores, aliás, não deixaram os adversários saírem do campo de defesa por um bom tempo. Contudo, faltou eficiência. Depois disso, o Vasco começou a ficar mais com a bola, porém faltou objetividade e criação. Porém, um erro de domínio no ataque de Serna, o Cruz-Maltino imprimiu um contra-ataque, e Rayan na primeira oportunidade chutou de fora área, a bola desviou no zagueiro Freytes, e saiu para comemorar com a torcida. O goleiro Fábio não teve chances de defesa.
Vasco amplia e controla o jogo
Atrás do placar, o Fluminense foi para cima do Vasco para tentar o empate, porém novamente foi pego de surpresa. Logo aos cinco minutos, Rayan apostou em mais um chute forte de fora da área e provocou a defesa de Fábio, que espalmou. Andrés Gómez foi no rebote, e o goleiro tricolor salvou em um primeiro momento. Mas Nuno Moreira aproveitou para estufar as redes sem ninguém na marcação. Depois disso, o time comandado por Zubeldía tentou se reorganizar, mas não conseguiu ter qualquer tipo de reação, sem qualquer tipo de força. Além disso, muitos erros de passe no meio-campo, mesmo com mudanças ao longo do jogo. Nos minutos finais, o time cruz-maltino trocou passes enquanto a torcida soltou o grito de “olé” nas aquibancadas.
VASCO 2×0 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 20/10/2025 (segunda-feira)
Público/Renda: 53.746 presentes/ R$ 3.250.944,50
Gols: Rayan, 37’/1°T (1-0); Nuno Moreira, 5’/2°T (2-0)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Caua Barros, Tchê Tchê (Matheus Carvalho, 24’/2°T), Coutinho (Vegetti, 39’/2°T); Andrés Gómez (David, 39’/2°T), Nuno Moreira (Matheus França, 24’/2°T) e Rayan (GB, 43’/2°T). Técnico: Fernando Diniz.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 30’/2°T), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta (Lima, 39’/2°T); Serna (Soteldo, 30’/2°T), Canobbio (Keno, 14’/2°T) e Cano (John Kennedy, 14’/2°T). Técnico: Luis Zubeldía.
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartão Amarelo: Freytes (FLU) Nuno Moreira, Fernando Diniz (VAS)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.