Union Saint-Gilloise x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Union Saint-Gilloise x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam nesta terça (21), às 16h (de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions
Em fases positivas na temporada, Union Saint-Gilloise e Inter de Milão duelam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas (BEL), pela terceira rodada da fase de liga da Champions. O time belga precisa da vitória para sonhar com a classificação, enquanto os italianos podem ficar mais perto da vaga direta.
Onde assistir
A partida entre Union Saint-Gilloise e Inter de Milão, aliás, terá a transmissão da HBO Max.
Como chega o Union Saint-Gilloise
O Union Saint-Gilloise vive um bom momento na temporada, alternando boas atuações no campeonato nacional com desempenho na Champions League. Na competição europeia, o time soma uma vitória e uma derrota, ocupando a 20ª posição, além de liderar o Campeonato Belga.
Apesar da fase positiva no campeonato nacional, a equipe precisa desesperadamente de um resultado positivo para se manter com chances reais de avançar no torneio europeu. A pressão, portanto, está sobre os donos da casa para surpreender o gigante de Milão.
Como chega a Inter de Milão
A Inter de Milão chega em ótima fase na temporada, sustentando uma sequência de seis vitórias consecutivas somando todas as competições. Vice-líder do Campeonato Italiano, a equipe, assim, ocupa o G4 da Liga dos Campeões, com duas vitórias sobre Ajax e Slavia Praga. Além disso, a Internazionale chega como grande favorita e ostenta uma longa sequência de vitórias em todas as competições. Para o time italiano, um novo triunfo, assim, significa um passo gigantesco rumo à classificação para as oitavas de final.
UNION SAINT-GILLOISE x INTER DE MILÃO
3ª rodada da fase de liga da Champions League
Data-Hora: 21/10/2025 (terça-feira), às 16h (de Brasília)
Local: Lotto Park, em Bruxelas (BEL)
UNION SAINT-GILLOISE: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Anan Khalaili, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen, Ousseynou Niang; Ait El Hadj, Raul Florucz e Promise David. Técnico: David Hubert
INTER DE MILÃO: Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Ange-Yoan Bonny e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu
Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
Auxiliares: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia)
VAR: Guillermo Cuadra Fernández (Espanha)