Torcida do Flamengo esgota ingressos para a partida contra o Racing

Rubro-negros esgotaram as entradas para o duelo decisivo com menos de duas semanas de vendas

A torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos disponíveis para a partida contra o Racing, na noite da próxima quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã. O confronto é válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

Os ingressos estavam à venda desde o último dia 07 de outubro. Para o público geral, o valor mais barato era de R$ 350 e o mais caro R$ 2 mil. Já o sócio-torcedor pôde adquirir os bilhetes com valores entre R$ 87,50 e R$ 1.037,50.