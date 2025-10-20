Torcida do Flamengo esgota ingressos para a partida contra o Racing

Torcida do Flamengo esgota ingressos para a partida contra o RacingRubro-negros esgotaram as entradas para o duelo decisivo com menos de duas semanas de vendas
A torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos disponíveis para a partida contra o Racing, na noite da próxima quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã. O confronto é válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.
Os ingressos estavam à venda desde o último dia 07 de outubro. Para o público geral, o valor mais barato era de R$ 350 e o mais caro R$ 2 mil. Já o sócio-torcedor pôde adquirir os bilhetes com valores entre R$ 87,50 e R$ 1.037,50.
Recentemente, a torcida do Flamengo bateu o recorde de público em uma partida entre clubes no novo Maracanã. No duelo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, 72,5 mil torcedores compareceram ao estádio, sendo 67,8 mil presentes. Na última partida, contra o Palmeiras, o número alto seguiu, com um público total de 71,6 mil torcedores.
