Torcedora do Corinthians é presa por injúrias raciais no Paulistão sub-12

Episódio ocorre na cidade de Guaratinguetá e interrompe o duelo entre Manthiqueira e Timão, pois um dos atletas foi a vítima do racismo / Crédito: Jogada 10

O jogo entre Manthiqueira e Corinthians, pelo Campeonato Paulista sub-12, sofreu uma interrupção por acusação de racismo a um dos jogadores. Assim, uma mulher, de 41 anos, foi presa por ser suspeita do crime de preconceito racial. O caso ocorreu na cidade de Guaratinguetá, no último domingo (19). A paralisação ocorreu depois de um dos jovens jogadores fazer acusação de ter sido alvo de ofensas raciais. Principalmente por escutar injúrias como “preto”, “filho da p*” e “sem família”. Na súmula da partida, o árbitro registrou que a reação da criança foi sentar-se no gramado e que os gritos racistas vieram da direção da torcida do Corinthians.

Depois da acusação, os policiais militares presentes onde ocorreu o jogo conduziram algumas pessoas até a delegacia. No caso, a suposta autora das injúrias, o companheiro da mesma, os responsáveis pela criança que foi vítima, bem como o gandula que estava presente quando ocorreu as ofensas. Todos envolvidos no caso prestaram depoimento, e o delegado da Polícia Civil Fábio Cabett relatou que a suspeita foi surpreendida logo após ter praticado o crime. Ao analisar os detalhes na súmula e as declarações colhidas, ele estabeleceu a prisão em flagrante da suposta infratora. No Boletim de Ocorrência, a possível transgressora argumentou que “não cometeu o crime em questão e que desavenças anteriores ocorreram em razão de coisas ligadas, digamos, ao futebol”. Ela também expôs a sua vontade em mover uma ação judicial contra a mãe da criança por ameaça. A suspeita foi incriminada pela prática, indução ou incitação à discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Geralmente, a sanção para este tipo de infração vai de um a três anos de cadeia e multa.

Posicionamento do Corinthians Em contato com o g1, o Timão manifestou-se sobre o caso. “O Corinthians lamenta profundamente o ocorrido e reforça seu repúdio a qualquer ato discriminatório e acompanha com atenção o desenrolar dos fatos, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário”