Torcedora do Corinthians é presa por injúrias raciais no Paulistão sub-12

Torcedora do Corinthians é presa por injúrias raciais no Paulistão sub-12Episódio ocorre na cidade de Guaratinguetá e interrompe o duelo entre Manthiqueira e Timão, pois um dos atletas foi a vítima do racismo
O jogo entre Manthiqueira e Corinthians, pelo Campeonato Paulista sub-12, sofreu uma interrupção por acusação de racismo a um dos jogadores. Assim, uma mulher, de 41 anos, foi presa por ser suspeita do crime de preconceito racial. O caso ocorreu na cidade de Guaratinguetá, no último domingo (19).
A paralisação ocorreu depois de um dos jovens jogadores fazer acusação de ter sido alvo de ofensas raciais. Principalmente por escutar injúrias como “preto”, “filho da p*” e “sem família”. Na súmula da partida, o árbitro registrou que a reação da criança foi sentar-se no gramado e que os gritos racistas vieram da direção da torcida do Corinthians.
Depois da acusação, os policiais militares presentes onde ocorreu o jogo conduziram algumas pessoas até a delegacia. No caso, a suposta autora das injúrias, o companheiro da mesma, os responsáveis pela criança que foi vítima, bem como o gandula que estava presente quando ocorreu as ofensas.
Todos envolvidos no caso prestaram depoimento, e o delegado da Polícia Civil Fábio Cabett relatou que a suspeita foi surpreendida logo após ter praticado o crime. Ao analisar os detalhes na súmula e as declarações colhidas, ele estabeleceu a prisão em flagrante da suposta infratora.
No Boletim de Ocorrência, a possível transgressora argumentou que “não cometeu o crime em questão e que desavenças anteriores ocorreram em razão de coisas ligadas, digamos, ao futebol”. Ela também expôs a sua vontade em mover uma ação judicial contra a mãe da criança por ameaça.
A suspeita foi incriminada pela prática, indução ou incitação à discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Geralmente, a sanção para este tipo de infração vai de um a três anos de cadeia e multa.
Posicionamento do Corinthians
Em contato com o g1, o Timão manifestou-se sobre o caso.
“O Corinthians lamenta profundamente o ocorrido e reforça seu repúdio a qualquer ato discriminatório e acompanha com atenção o desenrolar dos fatos, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário”
O Manthiqueira também se posicionou sobre o episódio.
“Um dia que, apesar de querermos esquecer, precisará ficar na memória de todos! Racismo não se tolera e só para lembrar: são crianças de 12 anos!”
Além disso, no mês passado, a Federação Paulista de Futebol (FPF) deu início a campanha “- Ódio +Futebol” e limitou o acesso ao público em 144 partidas em torneios de categorias inferiores que ocorrem em São Paulo. A decisão é uma resposta ao comportamento negativo de torcedores nas arquibancadas.