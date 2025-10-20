Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shakhtar define valor para Corinthians contratar Maycon em definitivo

Ucranianos estipularam o preço para que o Timão fique com Maycon
Autor do gol da vitória sobre o Atlético-MG no último sábado (18), o volante Maycon ainda tem o seu futuro indefinido com a camisa do Corinthians. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk até o final do ano, o jogador ainda não sabe se vai permanecer no elenco para a próxima temporada.

Por sua vez, o Shakhtar Donetsk informou ao Corinthians qual será o valor que o Timão terá que pagar se quiser continuar com Maycon para 2026. De acordo com informações publicadas pela ESPN, o time ucraniano estipulou o preço de 2 milhões de euros (R$ 12,5 milhões, na cotação atual) pela venda do jogador. Um novo empréstimo, por ora, está descartado pelo Shakhtar.

O Corinthians, entretanto, ainda não decidiu se vai ou não tentar uma investida pela permanência de Maycon. Aos 28 anos de idade, o volante voltou a ganhar espaço no time titular nos últimos jogos. Contra o Atlético-MG e contra o Mirassol, o jogador marcou e ajudou o Timão a conquistar pontos importantes.

Maycon desconversou sobre futuro

Após o apito final do jogo contra o Atlético-MG, Maycon foi perguntado sobre o seu futuro. No entanto, o jogador desconversou e deixou a definição em aberto.

“Minha vontade é terminar o ano bem. A gente sabe de muitas coisas que têm que acontecer. Ventilam-se muitas coisas no clube. Para a gente pensar em permanecer, a gente tem que saber em como vai ficar o clube no ano que vem. Este ano foi um ano muito turbulento, principalmente político, que é uma coisa que nos preocupa bastante. Claro que não nos influencia dentro de campo, mas é uma coisa que nos incomoda, porque toda hora tem notícia do Corinthians”, disse o jogador ao Prime Video.

