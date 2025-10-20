Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo promete aumentar “bicho” por vaga na Libertadores

Reunião de Julio Casares com jogadores e comissão técnica aconteceu antes da pior derrota do Tricolor no ano para o Mirassol
A Libertadores é um constante desejo dos clubes brasileiros, e no São Paulo não é diferente. Para estimular ainda mais os atletas, a diretoria tricolor aumentou a premiação aos jogadores para buscar a classificação para a competição continental. A informação é do “ge”.

A medida aconteceu antes da pior derrota do São Paulo, por 3 a 0 para o Mirassol. Afinal, a diretoria se reuniu com a comissão técnica e os jogadores. De acordo com a informação, o aumento não foi tão grande. Hoje, o Tricolor ocupa a oitava posição, com 38 pontos, oito a menos que o sexto colocado Bahia, que vai momentaneamente para a “pré-Libertadores”.

O presidente Julio Casares e o superintendente Marcio Carlomagno mudarão até a rotina de trabalho para manter foco dos atletas. Eles, afinal, vão trabalhar preferencialmente do CT da Barra Funda nas próximas semanas. O objetivo é a diretoria se fazer mais presente no dia a dia.

O Campeonato Brasileiro, aliás, é a última esperança são-paulina para figurar na maior competição do continente em 2026. O Tricolor foi eliminado nas quartas de final da Libertadores deste ano, pela LDU, e nas oitavas de final da Copa do Brasil, pelo Athletico-PR.

