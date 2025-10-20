São Paulo promete aumentar “bicho” por vaga na Libertadores

São Paulo promete aumentar “bicho” por vaga na LibertadoresReunião de Julio Casares com jogadores e comissão técnica aconteceu antes da pior derrota do Tricolor no ano para o Mirassol
A Libertadores é um constante desejo dos clubes brasileiros, e no São Paulo não é diferente. Para estimular ainda mais os atletas, a diretoria tricolor aumentou a premiação aos jogadores para buscar a classificação para a competição continental. A informação é do “ge”.
A medida aconteceu antes da pior derrota do São Paulo, por 3 a 0 para o Mirassol. Afinal, a diretoria se reuniu com a comissão técnica e os jogadores. De acordo com a informação, o aumento não foi tão grande. Hoje, o Tricolor ocupa a oitava posição, com 38 pontos, oito a menos que o sexto colocado Bahia, que vai momentaneamente para a “pré-Libertadores”.
O presidente Julio Casares e o superintendente Marcio Carlomagno mudarão até a rotina de trabalho para manter foco dos atletas. Eles, afinal, vão trabalhar preferencialmente do CT da Barra Funda nas próximas semanas. O objetivo é a diretoria se fazer mais presente no dia a dia.
O Campeonato Brasileiro, aliás, é a última esperança são-paulina para figurar na maior competição do continente em 2026. O Tricolor foi eliminado nas quartas de final da Libertadores deste ano, pela LDU, e nas oitavas de final da Copa do Brasil, pelo Athletico-PR.
