São Paulo promete aumentar “bicho” por vaga na Libertadores

Reunião de Julio Casares com jogadores e comissão técnica aconteceu antes da pior derrota do Tricolor no ano para o Mirassol

A Libertadores é um constante desejo dos clubes brasileiros, e no São Paulo não é diferente. Para estimular ainda mais os atletas, a diretoria tricolor aumentou a premiação aos jogadores para buscar a classificação para a competição continental. A informação é do “ge”.

A medida aconteceu antes da pior derrota do São Paulo, por 3 a 0 para o Mirassol. Afinal, a diretoria se reuniu com a comissão técnica e os jogadores. De acordo com a informação, o aumento não foi tão grande. Hoje, o Tricolor ocupa a oitava posição, com 38 pontos, oito a menos que o sexto colocado Bahia, que vai momentaneamente para a “pré-Libertadores”.