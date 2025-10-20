Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo atrasa pagamento de direitos de imagem do elenco

Há atletas com dois e até três meses de atrasos no recebimento dos pagamentos. Diretoria, entretanto, nega situação
Em meio à promessa de aumentar o “bicho” por vaga na Libertadores, o São Paulo atrasou o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores. Ainda que os salários via carteira assinada estejam em dia, há parcelas complementares pendentes. A informação inicial é da “ESPN”.

Segundo a informação, os atrasos variam de dois a três meses entre o elenco são-paulino. No entanto, o clube não confirma e também não vai se manifestar oficialmente. Aliás, atletas e clubes costumam acertar o pagamento de salário em parte via CLT e outra fatia em direitos de imagens, com pagamentos para uma pessoa jurídica.

Apesar do atraso, nenhum atleta pretende acionar o clube na Justiça. Conforme a legislação, o jogador tem o direito de recorrer judicialmente em caso de três meses de inadimplência.

Diante da situação delicada, o presidente Julio Casares tenta manter o elenco unido. No último sábado, o mandatário se reuniu com os atletas no CT da Barra Funda para fazer um pacto para o restante da temporada. Ele decidiu aumentar a premiação ao elenco, o famoso ‘bicho’, em caso de classificação para a Libertadores.

No momento, o Tricolor segue na oitava posição do Brasileirão, com 38 pontos, e viu a vaga na competição continental ficar um pouco mais distante.

