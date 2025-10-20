São Paulo atrasa pagamento de direitos de imagem do elenco

Em meio à promessa de aumentar o “bicho” por vaga na Libertadores, o São Paulo atrasou o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores. Ainda que os salários via carteira assinada estejam em dia, há parcelas complementares pendentes. A informação inicial é da “ESPN”. Segundo a informação, os atrasos variam de dois a três meses entre o elenco são-paulino. No entanto, o clube não confirma e também não vai se manifestar oficialmente. Aliás, atletas e clubes costumam acertar o pagamento de salário em parte via CLT e outra fatia em direitos de imagens, com pagamentos para uma pessoa jurídica.

Apesar do atraso, nenhum atleta pretende acionar o clube na Justiça. Conforme a legislação, o jogador tem o direito de recorrer judicialmente em caso de três meses de inadimplência. Diante da situação delicada, o presidente Julio Casares tenta manter o elenco unido. No último sábado, o mandatário se reuniu com os atletas no CT da Barra Funda para fazer um pacto para o restante da temporada. Ele decidiu aumentar a premiação ao elenco, o famoso ‘bicho’, em caso de classificação para a Libertadores. No momento, o Tricolor segue na oitava posição do Brasileirão, com 38 pontos, e viu a vaga na competição continental ficar um pouco mais distante.