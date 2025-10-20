Santos x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em tentativa de emplacar reação no Campeonato Brasileiro, Peixe e Leão da Barra se enfrentam em confronto direto contra o rebaixamento

Santos e Vitória medem forças nesta segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Brasileirão, às 21h30, na Vila Belmiro. As duas equipes passam por momentos semelhantes, pois tentam engatar uma sequência positiva. Afinal, ambas têm objetivos em comum. A saber: fugir do rebaixamento. Por isso, o duelo se configura como um confronto direto. O Peixe se encontra na 16ª posição, com 31 pontos, já o Leão da Barra está no Z-4, uma colocação abaixo, com 28 pontos.

A Voz do Esporte está 100% pronta para, ao vivo, transmitir o embate. Cesar Tavares narra o jogo. João Miguel Lotufo comenta. Rogério Souza, por fim, garante as melhores reportagens.