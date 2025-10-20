Santos divulga os relacionados para jogo com o Vitória; veja as novidades

Santos divulga os relacionados para jogo com o Vitória; veja as novidadesTécnico Juan Pablo Vojvoda não terá os volantes João Schmidt e Tomás Rincón, além do atacante Neymar
O Santos anunciou a lista de relacionados para o importante duelo contra o Vitória, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.
As grandes novidades são os retornos do zagueiro Alexis Duarte, que estava com a seleção paraguaia durante a Data Fifa e do centroavante Tiquinho Soares, ausente do último confronto por suspensão automática pelo terceiro amarelo. Além deles, Thaciano. recuperado de uma pancada no tornozelo, também está na lista.
Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá os volantes João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Tomás Rincón, com edema na panturrilha esquerda. Aliás, Neymar é outra baixa certa para o confronto. Ele se recupera de uma lesão na coxa direita e deve voltar em novembro.
Dessa maneira, a provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.
O jogo é de extrema importância para o Santos se afastar de vez da temida zona do rebaixamento. Afinal, o Peixe ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos, três a mais do que o Vitória, justamente o adversário desta segunda-feira.