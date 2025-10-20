Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santi Rodriguez pede foco ao elenco do Botafogo por vaga na próxima Libertadores

Uruguaio volta a se destacar, com assistência para gol de Chris Ramos, na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, pelo Brasileirão
Um dos destaques do triunfo do Botafogo por 2 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, Santo Rodríguez subiu de produção no Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o jogador foi responsável pela assistência para o gol de Chris Ramos e trouxe dinâmica ao setor de meio-campo do Alvinegro, com boa visão de jogo. O uruguaio recebeu o prêmio de melhor da partida e disse que o elenco tem que dar o seu melhor até o fim para garantir a vaga na próxima Libertadores.

“Estou feliz por receber este novo prêmio, ainda mais feliz por ter ganho o jogo. Realmente fizemos um trabalho incrível. Temos que continuar vencendo e nos acostumar a vencer. Foi um ano difícil, mas ainda faltam vários jogos, e temos que dar o nosso melhor e nos classificar para a Libertadores, que é o nosso objetivo”, frisou, em vídeo divulgado pelo clube carioca no Instagram.

Com o resultado, o Alvinegro segue em quinto, agora com 46 pontos, empatado com o Bahia. O resultado foi importante para aumentar a diferença para o Fluminense, atual sétimo colocado. O Tricolor tem 41 e encara o Vasco, nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Dessa forma, a equipe carioca tenta encerrar o ano com a vaga na próxima Libertadores. O foco é corrigir os erros no planejamento, visando uma nova temporada mais vitoriosa.

 

Por fim, na próxima rodada, os comandados do técnico Davide Ancelotti medem forças com o Santos, no Nilton Santos, domingo (26), às 16h (de Brasília). Assim, diante do Peixe, o Alvinegro tenta melhorar o desempenho como mandante, visto que, no momento, soma sete vitórias, quatro empates e três derrotas, sendo o sétimo.

