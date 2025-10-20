Santi Rodriguez celebra triunfo do Botafogo, no Castelão: “Fizemos um trabalho incrível”

Uruguaio volta a se destacar, com assistência para gol de Chris Ramos, e pede foco ao elenco para garantir a vaga na próxima Libertadores

Um dos destaques do triunfo do Botafogo por 2 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, Santo Rodríguez subiu de produção no Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o jogador foi responsável pela assistência para o gol de Chris Ramos e trouxe dinâmica ao setor de meio-campo do Alvinegro, com boa visão de jogo. O uruguaio recebeu o prêmio de melhor da partida e disse que o elenco tem que dar o seu melhor até o fim para garantir a vaga na próxima Libertadores.

“Estou feliz por receber este novo prêmio, ainda mais feliz por ter ganho o jogo. Realmente fizemos um trabalho incrível. Temos que continuar vencendo e nos acostumar a vencer. Foi um ano difícil, mas ainda faltam vários jogos, e temos que dar o nosso melhor e nos classificar para a Libertadores, que é o nosso objetivo”, frisou, em vídeo divulgado pelo clube carioca no Instagram.

Com o resultado, o Alvinegro segue em quinto, agora com 46 pontos, empatado com o Bahia. O resultado foi importante para aumentar a diferença para o Fluminense, atual sétimo colocado. O Tricolor tem 41 e encara o Vasco, nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Dessa forma, a equipe carioca tenta encerrar o ano com a vaga na próxima Libertadores. O foco é corrigir os erros no planejamento, visando uma nova temporada mais vitoriosa.