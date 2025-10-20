Robert Renan destaca entrosamento com Cuesta: “Trabalha muito”Reforços da última janela de transferências, dupla de zaga tem sido determinante para a evolução do Vasco na temporada
O Vasco virou a chave na temporada após a chegada dos reforços. Dessa forma, embalou com uma boa sequência sob o comando do técnico Fernando Diniz. Entre eles, a nova dupla de zaga, formada por Robert Renan e Carlos Cuesta. Assim, após a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (20), Robert Renan valorizou o entrosamento com o colombiano.
“Eu e (Carlos) Cuesta nos encaixamos bem. Ele é um cara tranquilo e trabalha muito no dia a dia. Nós tentamos nos ajudar para contribuir dentro de campo para o Vasco. Desde o sub-17 tinha um preparador de goleiros do Corinthians que já tinha trabalhado com o (Fernando) Diniz e falou que se trabalhasse com ele iria estourar”, disse.
Robert Renan e Carlos Cuesta jogaram juntos apenas pela terceira vez. Com eles em campo, o Vasco não sofreu gols, sendo a segunda vez consecutiva. Dessa forma, a dupla se consolidou no time titular.
Com a vitória, o Vasco chegou aos 39 pontos, subiu para a oitava colocação e embolou a disputa pelo G6 do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Bragantino, no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 30ª rodada.
