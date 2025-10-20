Renê admite erros do Fluminense e pede melhora para Copa do Brasil

Lateral do Fluminense, Renê reconheceu os erros decisivos após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogador lamentou o resultado negativo e destacou que a equipe precisa ajustar alguns pontos para buscar a recuperação nas próximas partidas.

“Foram dois tempos distintos. O primeiro nós controlamos, mas demos a bola para eles, para a transição, que é o forte deles, e o Rayan teve sorte com o desvio. No segundo eles fizeram o gol no começo e nós desencaixamos na marcação. Foi mais mérito deles. A gente sabe que clássico é decidido nos detalhes e eles foram mais felizes quando tiveram as oportunidades. Agora, é melhorar para quando nos encontrarmos na Copa do Brasil não cometermos os mesmos erros e aproveitarmos as oportunidades”, disse ao Premiere.