Renê admite erros do Fluminense e pede melhora para Copa do Brasil

Renê admite erros do Fluminense e pede melhora para Copa do BrasilLateral lamenta resultado negativo, nesta segunda-feira, contra o Vasco, que será adversário do Tricolor pela semifinal do torneio
Lateral do Fluminense, Renê reconheceu os erros decisivos após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogador lamentou o resultado negativo e destacou que a equipe precisa ajustar alguns pontos para buscar a recuperação nas próximas partidas.
“Foram dois tempos distintos. O primeiro nós controlamos, mas demos a bola para eles, para a transição, que é o forte deles, e o Rayan teve sorte com o desvio. No segundo eles fizeram o gol no começo e nós desencaixamos na marcação. Foi mais mérito deles. A gente sabe que clássico é decidido nos detalhes e eles foram mais felizes quando tiveram as oportunidades. Agora, é melhorar para quando nos encontrarmos na Copa do Brasil não cometermos os mesmos erros e aproveitarmos as oportunidades”, disse ao Premiere.
O lateral também comentou sobre a importância do resultado para a torcida tricolor. Além disso, ele pediu tranquilidade ao elenco para reagir na sequência da temporada.
“A gente sabe que os torcedores gostam de vencer esses jogos. Mas precisamos ajustar e entender o que aconteceu nesse segundo tempo. É ter tranquilidade, saber que tem muito campeonato pela frente, trabalhar e vir forte contra o Internacional”, completou.
Com o resultado, o Fluminense permanece na sétima posição, com 41 pontos, e perdeu a chance de encostar novamente no G4. Assim, o Tricolor retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Inernacional. A bola rola às 17h30 (de Brasília), também no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.