Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renê admite erros do Fluminense e pede melhora para Copa do Brasil

Renê admite erros do Fluminense e pede melhora para Copa do Brasil

Lateral lamenta resultado negativo, nesta segunda-feira, contra o Vasco, que será adversário do Tricolor pela semifinal do torneio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lateral do Fluminense, Renê reconheceu os erros decisivos após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogador lamentou o resultado negativo e destacou que a equipe precisa ajustar alguns pontos para buscar a recuperação nas próximas partidas.

“Foram dois tempos distintos. O primeiro nós controlamos, mas demos a bola para eles, para a transição, que é o forte deles, e o Rayan teve sorte com o desvio. No segundo eles fizeram o gol no começo e nós desencaixamos na marcação. Foi mais mérito deles. A gente sabe que clássico é decidido nos detalhes e eles foram mais felizes quando tiveram as oportunidades. Agora, é melhorar para quando nos encontrarmos na Copa do Brasil não cometermos os mesmos erros e aproveitarmos as oportunidades”, disse ao Premiere.

O lateral também comentou sobre a importância do resultado para a torcida tricolor. Além disso, ele pediu tranquilidade ao elenco para reagir na sequência da temporada.

“A gente sabe que os torcedores gostam de vencer esses jogos. Mas precisamos ajustar e entender o que aconteceu nesse segundo tempo. É ter tranquilidade, saber que tem muito campeonato pela frente, trabalhar e vir forte contra o Internacional”, completou.

Com o resultado, o Fluminense permanece na sétima posição, com 41 pontos, e perdeu a chance de encostar novamente no G4. Assim, o Tricolor retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Inernacional. A bola rola às 17h30 (de Brasília), também no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar