Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reaproximação com Léo Pereira? Karoline Lima usa camisa da sorte em jogo do Flamengo

Reaproximação com Léo Pereira? Karoline Lima usa camisa da sorte em jogo do Flamengo

Influenciadora não fazia menção ao Rubro-Negro desde o término com o zagueiro, mas celebrou a vitória sobre o Palmeiras, no último domingo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Karoline Lima reacendeu a esperança nos entusiastas do casal Karolino na tarde do último domingo (19). Isso porque a influenciadora resgatou um hábito do relacionamento com Léo Pereira: acompanhar jogos do Flamengo com a camisa rubro-negra. O gesto reviveu especulações sobre uma possível reaproximação do ex-casal, que se separou em setembro.

Embora alegue ter mantido o hábito em off, Karoline não fazia referências ao clube desde o término com o zagueiro. No domingo, porém, disse que voltaria a compartilhar especialmente pelo peso do jogo — tratado como “final antecipada”. Ela não só usou a camisa, como compartilhou reações dos três gols da vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Lima ainda voltou a exibir a tradicional “bolsa da sorte”, item simbólico das superstições que cultivava com seguidores rubro-negros durante seu relacionamento.

“Hoje tem jogo importante do Flamengo e eu vou pegar a minha camisa e irei assistir o jogo. Porque sim!”, declarou em seu Instagram.

Repercussão nas redes sociais

A atitude da influenciadora repercutiu de forma imediata entre fãs e torcedores, que interpretaram o gesto como um possível sinal de reconciliação com Léo. A empolgação tomou conta dos comentários nas redes: “Voltaram, certeza!”, escreveu uma seguidora.

Outra completou: “Só não pode esquecer a bolsinha de coração. Toda sorte pro Mengo hoje é válida, e sabemos que a ‘mami’ é pé quente”.

Relacionamento com Léo Pereira

O casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, após um período de troca de mensagens e encontros discretos. Eles só oficializaram a união no ano seguinte, em fevereiro, durante a festa de aniversário do zagueiro, que fez o pedido no palco do evento.

Durante o período em que estiveram juntos, Karoline passou a acompanhar os jogos do Flamengo com frequência e se tornou figura recorrente entre os bastidores do clube. O casal era considerado um dos mais carismáticos do meio esportivo, até o anúncio do término, em setembro deste ano.

A separação, aliás, pegou os seguidores de surpresa. Karoline manteve silêncio sobre a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores, deixou de seguir o jogador nas redes e não se pronunciou sobre os motivos do fim da relação.

Desde a oficialização do término, no dia 26 de setembro, há uma série de rumores sobre o motivo do término repentino. Fontes próximas ao casal indicaram que o rompimento ocorreu em meio à crise e divergências de rotina, enquanto a imprensa vinculou uma suposta ida do jogador a um evento com colegas de clube um dia antes da separação.

Vitória do Flamengo

Enquanto a influenciadora repercutia nas redes, o zagueiro esteve entre os titulares do triunfo sobre o Palmeiras, por 3 a 2, no Maracanã. Resultado que levou o Rubro-Negro à mesma pontuação do Alviverde, líder com 61 pontos. Mas como ainda perdem no número de vitórias, os cariocas se mantiveram na segunda colocação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar