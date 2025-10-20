Reaproximação com Léo Pereira? Karoline Lima usa camisa da sorte em jogo do Flamengo

Repercussão nas redes sociais

A atitude da influenciadora repercutiu de forma imediata entre fãs e torcedores, que interpretaram o gesto como um possível sinal de reconciliação com Léo. A empolgação tomou conta dos comentários nas redes: “Voltaram, certeza!”, escreveu uma seguidora.

Outra completou: “Só não pode esquecer a bolsinha de coração. Toda sorte pro Mengo hoje é válida, e sabemos que a ‘mami’ é pé quente”.

Relacionamento com Léo Pereira

O casal começou a se relacionar em dezembro de 2023, após um período de troca de mensagens e encontros discretos. Eles só oficializaram a união no ano seguinte, em fevereiro, durante a festa de aniversário do zagueiro, que fez o pedido no palco do evento.

Durante o período em que estiveram juntos, Karoline passou a acompanhar os jogos do Flamengo com frequência e se tornou figura recorrente entre os bastidores do clube. O casal era considerado um dos mais carismáticos do meio esportivo, até o anúncio do término, em setembro deste ano.

A separação, aliás, pegou os seguidores de surpresa. Karoline manteve silêncio sobre a classificação rubro-negra à semifinal da Libertadores, deixou de seguir o jogador nas redes e não se pronunciou sobre os motivos do fim da relação.

Desde a oficialização do término, no dia 26 de setembro, há uma série de rumores sobre o motivo do término repentino. Fontes próximas ao casal indicaram que o rompimento ocorreu em meio à crise e divergências de rotina, enquanto a imprensa vinculou uma suposta ida do jogador a um evento com colegas de clube um dia antes da separação.

Vitória do Flamengo

Enquanto a influenciadora repercutia nas redes, o zagueiro esteve entre os titulares do triunfo sobre o Palmeiras, por 3 a 2, no Maracanã. Resultado que levou o Rubro-Negro à mesma pontuação do Alviverde, líder com 61 pontos. Mas como ainda perdem no número de vitórias, os cariocas se mantiveram na segunda colocação.

