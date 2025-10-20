Protagonista do Vasco, Rayan reencontra Fluminense após provocação da letra “C”

No primeiro turno, o atacante foi o centro das provocações do Tricolor, que venceu o Cruz-Maltino de virada, por 2 a 1

Rayan comemorou o gol marcado por João Victor fazendo a letra “C” com a mão, em alusão à Série C conquistada pelo Fluminense em 1999. Na época, aquele jogo era apenas o quarto do Vasco sob o comando de Fernando Diniz e o atacante ainda não havia desabrochado.

Nesta segunda-feira (20), Rayan vai ter a sua revanche contra o Fluminense , às 19h30, no Maracanã. No primeiro turno, o Vasco perdeu de virada por 2 a 1 e o atacante foi o centro da provocação por parte do Tricolor.

Agora, 24 jogos depois e com 10 gols marcados, Rayan reencontra o Fluminense como principal jogador do Vasco e terá a chance de responder à provocação como protagonista do clássico. No entanto, caso isso aconteça, o atacante garantiu que aprendeu a lição e não pretende provocar o Tricolor.

“Foi um momento do jogo, momento quente, que faz parte do jogo. Não vou fazer de novo, mas eu creio que vou fazer um jogo bem legal e vai ser bem interessante. Vamos enfrentar eles no Brasileiro, mas o jogo que esperamos é o da Copa do Brasil”, afirmou Rayan, em entrevista ao “ge”.

Além de estar em ótima fase, Rayan chega para enfrentar o Fluminense mais leve. Isso porque o atacante marcou o seu primeiro gol em clássico no profissional do Vasco no empate com o Flamengo. O Maracanã estará tomado por vascaínos, tornando o clima ainda mais familiar para o cria da Barreira, acostumado a brilhar em São Januário.