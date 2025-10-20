Presidente do Santos garante Vojvoda até o final do mandato

Marcelo Teixeira confirmou que não vai interferir no trabalho do treinador santista / Crédito: Jogada 10

O Santos entra em campo nesta segunda-feira (20) em um confronto direto diante do Vitória contra o rebaixamento. Na Vila Belmiro, o Peixe tenta fazer da sua casa mais uma vez um alçapão para se afastar do Z4 e trazer mais tranquilidade para o início de trabalho de Vojvoda. O técnico argentino assumiu o Santos há sete jogos, venceu duas partidas – curiosamente, dois clássicos contra São Paulo e Corinthians – empatou quatro jogos e sofreu apenas uma derrota. O início animador e de reação na temporada trouxe um ar de renovação para o Peixe, que pretende manter o técnico por um bom tempo.

Em entrevista ao TMC Esporte, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, garantiu que a intenção é manter Vojvoda no comando do Santos até o fim do seu mandato, em 2026. “O Santos está com o Vojvoda, se eu não me engano, há sete jogos. Nós temos duas vitórias contra São Paulo e contra o Corinthians, dois clássicos. Temos quatro empates e uma única derrota. Isso representa o potencial do nosso elenco e a força do trabalho do Vojvoda. É um trabalho muito recente, não podemos nem fazer cobrança. Mas foi uma decisão acertada. Mesmo que venham oscilações, o que é normal num Campeonato Brasileiro tão difícil, temos convicção de que é um projeto a médio e longo prazo. Ninguém interferirá no trabalho do Vojvoda no Santos”, disse Teixeira. Fala, Presidente! Além de garantir que Vojvoda não terá problemas para ficar no cargo no Santos, Marcelo Teixeira também citou alguns pilares da sua gestão até o momento e o que pretende fazer até o final do seu mandato, em 2026.