Presidente da LDU vislumbra “projeto a longo prazo” com Tiago Nunes

Em palavras ditas para um programa da sucursal equatoriana da ‘Fox Sports 2‘, o ‘Marketing Registrado’, Álvarez reconheceu que os resultados dentro de campo vão influenciar de maneira positiva ou negativa em seu planejamento atual. Contudo, frisando que as ações em outras esferas do clube de Quito, além do campo de jogo, também terão influência na condução do tema.

O trabalho do técnico brasileiro Tiago Nunes na LDU tem avaliação muito positiva pelo atual presidente do clube, Isaac Álvarez. Ao ponto, aliás, do mandatário da representação equatoriana antecipar a ideia de estabelecer um projeto de longo prazo com o profissional de 45 anos.

“Temos um projeto, se Deus quiser, a largo prazo. O contrato vai até o fim de 2026 e esperamos renovar por mais anos. Tudo vai depender do que faremos porque os resultados são importantes, mas também olhamos para o crescimento institucional. Fortalecer a base, o futebol feminino e todas as áreas que engrandecem a Liga Deportiva Universitaria”, detalhou Isaac.

Além da questão técnica, a disposição de Tiago Nunes em abraçar o projeto da LDU foi ponto digno de elogios por parte do presidente da Liga. Como exemplo, Isaac Álvarez relembrou a rapidez do processo entre o anúncio e as duas primeiras partidas de Tiago no comando liguista:

“Preciso valorizar o esforço do professor Tiago e sua boa vontade de olhar a Liga como um clube onde poderia ter presença importante. Foi uma surpresa nacional e sul-americana. Na sexta o anunciamos, chegou e estreou contra o Vinotinto e, logo depois, (enfrentou o) Barcelona (de Guayaquil). E fomos bem nessas partidas.”

Na próxima quinta-feira (23), Tiago Nunes e a LDU terão um importante desafio visando a chance de seguir vivo na busca pelo bicampeonato da Libertadores. No Estádio Casa Blanca, a equipe recebe o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal.