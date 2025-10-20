Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedrinho confirma negociação para renovar com Rayan, destaque do Vasco

Pedrinho confirma negociação para renovar com Rayan, destaque do Vasco

Presidente também comenta sobre o assédio de clubes europeus e afirma que banco a permanência do jovem no Cruz-Maltino
Presidente do Vasco, Pedrinho revelou que negocia a renovação do contrato de Rayan antes do clássico contra o Fluminense, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O mandatário cruz-maltino disse que busca a extensão do vínculo do atacante de 19 anos, atualmente válido até dezembro de 2026.

“Com a chegada do Diniz, coincidiu dos dois pensarem na possibilidade de uma evolução do Rayan, e o Diniz tem por característica isso, de potencializar. Foi o que aconteceu, hoje o Rayan é um menino muito valioso, a gente pretende ainda uma renovação com ele, se Deus quiser ainda esse ano, para que a gente possa tê-lo garantido durante um bom tempo. A gente sabe que é inevitável uma venda, mas tentar valorizar o atleta ao máximo”, disse em entrevista à CazéTV.

Rayan, afinal, é o vice-artilheiro da temporada, com 15 gols marcados em 45 jogos. Caso seja negociado por um valor entre 20 e 30 milhões de euros, o jovem atacante se tornará a venda mais cara da história do clube carioca. Assim, ele pode ultrapassar Paulinho, que se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, em 2018, por 18,5 milhões de euros.

Assédio de clubes por Rayan

Pedrinho também comentou sobre o assédio de outros clubes pela joia proveniente da base em São Januário. Além disso, ele também revelou que partiu dele a decisão de manter o jogador no clube.

“Todo esse processo do Rayan vem desde quando eu ainda estava fora da SAF. O pai do Rayan, Valkmar, jogou comigo desde pequeno na base do Vasco e ele sabe quanto a base do Vasco tem importância e valor para mim de forma muito especial, e também entendendo que é uma das maiores fontes de receita do clube hoje. O Rayan, no momento que eu ainda estava fora da SAF, não imaginava estar dentro. Eu sempre falava com ele que buscava uma interação com o pessoal da SAF, mas isso não acontecia, e quando eu entrei era um processo de indicação para os treinadores, que eu gostaria que a base tivesse um olhar carinhoso para podermos potencializar alguns valores técnicos”, disse em entrevista à CazéTV.

“O Rayan, mesmo ainda sem ter aflorado naquele momento, ele estava dentro do nosso escopo de venda porque todos sabem da situação financeira do Vasco. Naquele momento principalmente, e foi uma decisão minha que o Rayan não fosse vendido. Com isso, todo esse empréstimo… por que com a venda do Rayan, necessariamente eu não precisaria do empréstimo. Com a batida de martelo que eu não queria que vendesse o Rayan naquele momento, a gente precisava de um empréstimo para manter o jogador”, completou.

