Pedrinho confirma negociação para renovar com Rayan, destaque do Vasco

“Com a chegada do Diniz, coincidiu dos dois pensarem na possibilidade de uma evolução do Rayan, e o Diniz tem por característica isso, de potencializar. Foi o que aconteceu, hoje o Rayan é um menino muito valioso, a gente pretende ainda uma renovação com ele, se Deus quiser ainda esse ano, para que a gente possa tê-lo garantido durante um bom tempo. A gente sabe que é inevitável uma venda, mas tentar valorizar o atleta ao máximo”, disse em entrevista à CazéTV.

Presidente do Vasco , Pedrinho revelou que negocia a renovação do contrato de Rayan antes do clássico contra o Fluminense, nesta segunda-feira (20), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O mandatário cruz-maltino disse que busca a extensão do vínculo do atacante de 19 anos, atualmente válido até dezembro de 2026.

Rayan, afinal, é o vice-artilheiro da temporada, com 15 gols marcados em 45 jogos. Caso seja negociado por um valor entre 20 e 30 milhões de euros, o jovem atacante se tornará a venda mais cara da história do clube carioca. Assim, ele pode ultrapassar Paulinho, que se transferiu para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, em 2018, por 18,5 milhões de euros.

Assédio de clubes por Rayan

Pedrinho também comentou sobre o assédio de outros clubes pela joia proveniente da base em São Januário. Além disso, ele também revelou que partiu dele a decisão de manter o jogador no clube.

“Todo esse processo do Rayan vem desde quando eu ainda estava fora da SAF. O pai do Rayan, Valkmar, jogou comigo desde pequeno na base do Vasco e ele sabe quanto a base do Vasco tem importância e valor para mim de forma muito especial, e também entendendo que é uma das maiores fontes de receita do clube hoje. O Rayan, no momento que eu ainda estava fora da SAF, não imaginava estar dentro. Eu sempre falava com ele que buscava uma interação com o pessoal da SAF, mas isso não acontecia, e quando eu entrei era um processo de indicação para os treinadores, que eu gostaria que a base tivesse um olhar carinhoso para podermos potencializar alguns valores técnicos”, disse em entrevista à CazéTV.

“O Rayan, mesmo ainda sem ter aflorado naquele momento, ele estava dentro do nosso escopo de venda porque todos sabem da situação financeira do Vasco. Naquele momento principalmente, e foi uma decisão minha que o Rayan não fosse vendido. Com isso, todo esse empréstimo… por que com a venda do Rayan, necessariamente eu não precisaria do empréstimo. Com a batida de martelo que eu não queria que vendesse o Rayan naquele momento, a gente precisava de um empréstimo para manter o jogador”, completou.