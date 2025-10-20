Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para enfrentar a LDU

Alviverde encara a equipe equatoriana no primeiro jogo da semifinal da Libertadores na próxima quinta-feira, em Quito, no Equador / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (20) após a derrota para o Flamengo, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o Alviverde muda a chave e mira a semifinal da Libertadores, quando enfrenta a LDU, na altitude de Quito, às 21h30 (de Brasília) de quinta-feira (23). Os jogadores que começaram a partida no último domingo, no Maracanã, fizeram atividades regenerativas. Os demais que foram a campo participaram de um coletivo de dois times por mais de uma hora. Jovens da base completaram o treino.

LEIA MAIS: Na súmula, árbitro de Flamengo x Palmeiras registra reclamação de Piquerez: “Veio roubar” Os atletas no departamento médico do Palmeiras não retornam para este importante duelo da Libertadores. Assim, Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho ficaram na parte interna do CT e seguiram seus cronogramas de recuperação. Para o duelo contra a LDU, o Palmeiras não tem jogadores suspensos. Assim, um provável time para o confronto desta quinta-feira tem: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio (Raphael Veiga); Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Nesta terça-feira, o elenco do Palmeiras faz mais um treino no Brasil antes de viajar para o Equador, onde treinará na quarta, véspera da partida.