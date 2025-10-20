Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras anuncia Rosana Augusto como nova técnica do time feminino

Palmeiras anuncia Rosana Augusto como nova técnica do time feminino

Ex-jogadora do clube, treinadora de 43 anos estava no Flamengo e chega para comandar as Palestrinas no restante da temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação de Rosana Augusto como a nova técnica de sua equipe profissional feminina. A apresentação ocorreu nesta segunda-feira (20). A comandante tem uma forte ligação com o clube, onde encerrou sua vitoriosa carreira como jogadora em 2020. Em suas primeiras palavras, Rosana destacou o sentimento especial do retorno.

“Voltar ao Palmeiras, agora no papel de treinadora, é algo muito especial. Tenho um carinho enorme pelo clube”, afirmou a nova comandante.

Aos 43 anos, Rosana esteve à frente do Flamengo nos últimos sete meses. Embora tenha uma carreira recente como treinadora, ela já acumula conquistas importantes. A saber, entre seus principais títulos estão a Copa Rio Feminina (2025), o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira (2024), o Brasileiro Feminino A2 (2023) e o Campeonato Paranaense (2021). Desse modo, a treinadora chega com a missão de manter o time em um caminho de protagonismo.

Rosana explicou que o projeto apresentado pelo Palmeiras e a confiança em seu trabalho foram decisivos para o acerto.

“Existe um alinhamento muito forte entre o que o Palmeiras busca como identidade e o que acredito como treinadora. Intensidade, propósito, e um jogo coletivo com protagonismo”, ressaltou.

Ela também prometeu muito empenho para manter o time competitivo e com uma identidade clara de jogo.

Por fim, a nova comandante já tem data marcada para sua estreia. O primeiro jogo de Rosana à frente das Palestrinas será no dia 31 de outubro, uma sexta-feira, às 21h. O confronto será contra o Red Bull Bragantino, seu ex-clube, na Arena Crefisa Barueri, em partida válida pela primeira fase do Campeonato Paulista Feminino. Assim sendo, a torcida espera que a nova treinadora continue o legado vitorioso do clube na modalidade.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar