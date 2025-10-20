Palmeiras anuncia Rosana Augusto como nova técnica do time feminino

Ex-jogadora do clube, treinadora de 43 anos estava no Flamengo e chega para comandar as Palestrinas no restante da temporada / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação de Rosana Augusto como a nova técnica de sua equipe profissional feminina. A apresentação ocorreu nesta segunda-feira (20). A comandante tem uma forte ligação com o clube, onde encerrou sua vitoriosa carreira como jogadora em 2020. Em suas primeiras palavras, Rosana destacou o sentimento especial do retorno. “Voltar ao Palmeiras, agora no papel de treinadora, é algo muito especial. Tenho um carinho enorme pelo clube”, afirmou a nova comandante.

Aos 43 anos, Rosana esteve à frente do Flamengo nos últimos sete meses. Embora tenha uma carreira recente como treinadora, ela já acumula conquistas importantes. A saber, entre seus principais títulos estão a Copa Rio Feminina (2025), o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira (2024), o Brasileiro Feminino A2 (2023) e o Campeonato Paranaense (2021). Desse modo, a treinadora chega com a missão de manter o time em um caminho de protagonismo. Rosana explicou que o projeto apresentado pelo Palmeiras e a confiança em seu trabalho foram decisivos para o acerto. “Existe um alinhamento muito forte entre o que o Palmeiras busca como identidade e o que acredito como treinadora. Intensidade, propósito, e um jogo coletivo com protagonismo”, ressaltou. Ela também prometeu muito empenho para manter o time competitivo e com uma identidade clara de jogo.