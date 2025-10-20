Novos desdobramentos da disputa judicial entre Léo Pereira, do Flamengo, e Tainá Militão

Novos desdobramentos da disputa judicial entre Léo Pereira, do Flamengo, e Tainá MilitãoInfluenciadora deu sua versão sobre o processo que terminou em vitória do zagueiro rubro-negro, no final da semana passada
Tainá Militão abriu mais um capítulo na polêmica com seu ex-companheiro Léo Pereira, após a Justiça dar ganho de causa ao zagueiro do Flamengo na disputa judicial por divisão de bens do ex-casal. Em nota, a influenciadora relatou sua versão dos fatos sobre o processo movido contra o jogador, que também é pai de seus dois filhos.
A sentença assinada pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, considerou improcedente a ação movida por Tainá. Ela alegava inadimplência no pagamento de parte da divisão de bens acordada entre as partes.
O magistrado entendeu, porém, que o zagueiro quitou o valor acordado — cerca de R$ 2 milhões — um dia após a definição judicial da quantia. De acordo com o juiz, não há como sustentar que a influenciadora desconhecia o pagamento, uma vez que a ação estava protocolada há meses.
“Não é possível acreditar que a autora não teria conhecimento do pagamento neste intervalo de mais de dez meses, entre a data do adimplemento total e a da intimação do réu”, escreveu o juiz.
Neste contexto, o zagueiro acabou isento de novos pagamentos, enquanto Tainá terá que arcar com as custas processuais. Esse valor se somará aos custos com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Ou seja, R$ 200 mil.
A alegação de Tainá Militão
Em nota ao site LeoDias, Tainá Militão afirmou que ingressou com a ação após o não cumprimento de um acordo feito anteriormente. Ela afirma que o prazo para o pagamento da parte que cabia ao jogador era de até 30 dias, mas não foi respeitado.
“Diante disso, seguindo orientação jurídica, entramos com uma ação para garantir o cumprimento do que estava acordado”, dizia um trecho.
Tainá alega, em seu relato, que o pagamento ocorreu cerca de dez meses depois, quando o processo estava em curso. Ela acrescenta que a manutenção da ação se deu pela incidência de juros e encargos decorrentes do atraso.
“Posteriormente, o juiz entendeu que caberia a mim o pagamento de honorários. Por reconhecer o pagamento por parte dele. Entretanto, essa decisão não levou em consideração o atraso significativo no cumprimento da obrigação”, explicou.
Influenciadora recorre da decisão
Tainá ainda reforçou que não agiu de má-fé e que apenas buscou respaldo jurídico diante do que considerou o não cumprimento de um acordo. Ela revelou ter ingressado com recurso para reverter a decisão de primeira instância.
“Reforço que nunca houve qualquer intenção de agir de forma indevida. Apenas busquei, dentro da lei, assegurar meus direitos diante de um descumprimento”, completou.
Relação de Léo Pereira e Tainá
Os dois foram casados por anos, com Helena e Matteo frutos da relação. O casamento chegou ao fim em 2023, após rumores de traição por parte do zagueiro. Desde então, os dois travam uma série de disputas judiciais, com pelo menos cinco ações registradas na Vara de Família do Rio de Janeiro.
Além da divisão de bens, os processos envolvem questões como pensão alimentícia, transferência de imóveis e possível mudança internacional. Atualmente, Tainá está casada com o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid.
