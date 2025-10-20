Novos desdobramentos da disputa judicial entre Léo Pereira, do Flamengo, e Tainá Militão

Influenciadora deu sua versão sobre o processo que terminou em vitória do zagueiro rubro-negro, no final da semana passada / Crédito: Jogada 10

Tainá Militão abriu mais um capítulo na polêmica com seu ex-companheiro Léo Pereira, após a Justiça dar ganho de causa ao zagueiro do Flamengo na disputa judicial por divisão de bens do ex-casal. Em nota, a influenciadora relatou sua versão dos fatos sobre o processo movido contra o jogador, que também é pai de seus dois filhos. A sentença assinada pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, considerou improcedente a ação movida por Tainá. Ela alegava inadimplência no pagamento de parte da divisão de bens acordada entre as partes.

O magistrado entendeu, porém, que o zagueiro quitou o valor acordado — cerca de R$ 2 milhões — um dia após a definição judicial da quantia. De acordo com o juiz, não há como sustentar que a influenciadora desconhecia o pagamento, uma vez que a ação estava protocolada há meses. “Não é possível acreditar que a autora não teria conhecimento do pagamento neste intervalo de mais de dez meses, entre a data do adimplemento total e a da intimação do réu”, escreveu o juiz. Neste contexto, o zagueiro acabou isento de novos pagamentos, enquanto Tainá terá que arcar com as custas processuais. Esse valor se somará aos custos com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Ou seja, R$ 200 mil. A alegação de Tainá Militão Em nota ao site LeoDias, Tainá Militão afirmou que ingressou com a ação após o não cumprimento de um acordo feito anteriormente. Ela afirma que o prazo para o pagamento da parte que cabia ao jogador era de até 30 dias, mas não foi respeitado.

“Diante disso, seguindo orientação jurídica, entramos com uma ação para garantir o cumprimento do que estava acordado”, dizia um trecho. Tainá alega, em seu relato, que o pagamento ocorreu cerca de dez meses depois, quando o processo estava em curso. Ela acrescenta que a manutenção da ação se deu pela incidência de juros e encargos decorrentes do atraso. “Posteriormente, o juiz entendeu que caberia a mim o pagamento de honorários. Por reconhecer o pagamento por parte dele. Entretanto, essa decisão não levou em consideração o atraso significativo no cumprimento da obrigação”, explicou.

Influenciadora recorre da decisão Tainá ainda reforçou que não agiu de má-fé e que apenas buscou respaldo jurídico diante do que considerou o não cumprimento de um acordo. Ela revelou ter ingressado com recurso para reverter a decisão de primeira instância. “Reforço que nunca houve qualquer intenção de agir de forma indevida. Apenas busquei, dentro da lei, assegurar meus direitos diante de um descumprimento”, completou.