Neymar protesta contra a arbitragem depois de pênalti marcado contra o Santos

Craque acompanha partida em um camarote da Vila Belmiro e ficou na bronca após penalidade marcada para o Vitória
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Ainda se recuperando de lesão, Neymar compareceu à Vila Belmiro para acompanhar a partida do Santos contra o Vitória e ficou na bronca contra a arbitragem. Depois da penalidade marcada para o time visitante, o craque usou uma rede social para mostrar a sua indignação.

Para Neymar, não houve pênalti de Gabriel Brazão para cima de Renzo López. Em sua conta no X, o craque escreveu que a arbitragem precisa ser profissionalizada, “para ontem”, no Brasil. Nas respostas, torcedores discordaram do jogador, alegando que o goleiro do Santos cometeu a penalidade.

No lance, o goleiro acabou saindo desajeitado após a defesa alvinegra cortar cruzamento e atropelou López. Em campo, a arbitragem não marcou nada, mas, após revisão recomendada pelo VAR, assinalou a penalidade. Na cobrança, Matheuzinho abriu o marcador na Vila Belmiro.

Tags

Santos Neymar

