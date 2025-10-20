Na volta ao Internacional, Carbonero assume protagonismo de comanda vitória

Com a baixa de Alan Patrick, atacante assume a responsabilidade no Colorado em seu primeiro jogo depois de retorno da Colômbia

O camisa 7 até tinha pequenas chances em estar novamente disponível no jogo anterior, em que a equipe gaúcha perdeu para o Mirassol. No entanto, a longa viagem de volta para dos Estados Unidos depois da Data Fifa para o Brasil impediu esta possibilidade em se cumprir.

O Internacional passava por um cenário de desconfiança antes de vencer o Sport pela pressão e risco de se aproximar da zona de rebaixamento e também pelo desfalque de Alan Patrick. Mesmo assim, o atacante Carbonero, um dos poucos jogadores consistentes assumiu o protagonismo. Tal situação ocorreuno primeiro jogo após o seu retorno da seleção da Colômbia.

A sua volta no duelo contra o Sport foi preponderante exatamente porque supriu a baixa de Alan Patrick, principal jogador do Colorado. O camisa 10 não esteve apto porque sofreu uma lombalgia. Sem o articulador, o Inter assumiu uma versão mais intensa e dinâmica, especialmente no primeiro tempo com Bernabei.

Colombiano se destaca pela coletividade

Já Carbonero se sobressaiu durante toda a partida ao incomodar os marcadores. Além de conduzir o time até a fase ofensiva com arrancadas, que até permitiram o desafogo. Até porque, naquele momento, o adversário pernambucano dominava as ações. Com isso, o Internacional precisava respirar. Em lance semelhante, avançou em velocidade, invadiu a área e deu a assistência para Bruno Henrique fazer o segundo gol dos gaúchos.

O atacante também arriscou algumas finalizações e deu um passe primoroso para Carbonero, que teve a chance de fazer o terceiro. No entanto, desperdiçou a oportunidade ao chutar para fora. De acordo com o site “Sofascore”, o colombiano foi o destaque do Colorado no jogo. Isso porque foi autor de duas grandes chances, além da assistência e cinco toques decisivos. Além disso, venceu nove duelos e uma precisão de 90% dos passes.