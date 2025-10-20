Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na volta ao Internacional, Carbonero assume protagonismo de comanda vitória

Na volta ao Internacional, Carbonero assume protagonismo de comanda vitória

Com a baixa de Alan Patrick, atacante assume a responsabilidade no Colorado em seu primeiro jogo depois de retorno da Colômbia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional passava por um cenário de desconfiança antes de vencer o Sport pela pressão e risco de se aproximar da zona de rebaixamento e também pelo desfalque de Alan Patrick. Mesmo assim, o atacante Carbonero, um dos poucos jogadores consistentes assumiu o protagonismo. Tal situação ocorreuno primeiro jogo após o seu retorno da seleção da Colômbia.

O camisa 7 até tinha pequenas chances em estar novamente disponível no jogo anterior, em que a equipe gaúcha perdeu para o Mirassol. No entanto, a longa viagem de volta para dos Estados Unidos depois da Data Fifa para o Brasil impediu esta possibilidade em se cumprir.

A sua volta no duelo contra o Sport foi preponderante exatamente porque supriu a baixa de Alan Patrick, principal jogador do Colorado. O camisa 10 não esteve apto porque sofreu uma lombalgia. Sem o articulador, o Inter assumiu uma versão mais intensa e dinâmica, especialmente no primeiro tempo com Bernabei.

Colombiano se destaca pela coletividade

Já Carbonero se sobressaiu durante toda a partida ao incomodar os marcadores. Além de conduzir o time até a fase ofensiva com arrancadas, que até permitiram o desafogo. Até porque, naquele momento, o adversário pernambucano dominava as ações. Com isso, o Internacional precisava respirar. Em lance semelhante, avançou em velocidade, invadiu a área e deu a assistência para Bruno Henrique fazer o segundo gol dos gaúchos.

O atacante também arriscou algumas finalizações e deu um passe primoroso para Carbonero, que teve a chance de fazer o terceiro. No entanto, desperdiçou a oportunidade ao chutar para fora. De acordo com o site “Sofascore”, o colombiano foi o destaque do Colorado no jogo. Isso porque foi autor de duas grandes chances, além da assistência e cinco toques decisivos. Além disso, venceu nove duelos e uma precisão de 90% dos passes.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar