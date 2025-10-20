Na súmula, árbitro de Flamengo x Palmeiras registra reclamação de Piquerez: “Veio roubar”

Lateral do Palmeiras foi expulso após dizer que Wilton Pereira Sampaio "roubou" o time paulista / Crédito: Jogada 10

O duelo entre os líderes do Brasileirão foi tudo aquilo que todos esperavam. Em um partida de cinco gols, muitas chances e muita polêmica, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 e diminuiu a distância do Verdão na liderança – agora, os times estão empatados em pontos, com vantagem para o time paulista por ter mais vitórias. No entanto, mesmo após a bola parar de rolar, o clássico ainda segue quente. O Palmeiras ficou na bronca com a atuação da arbitragem, principalmente por Wilton Pereira Sampaio. O árbitro foi alvo de muitas reclamações por parte dos palmeirenses, e Piquerez foi expulso por subir o tom.

Na súmula, Wilton registrou o que o lateral do Palmeiras falou após o apito final da partida. O jogador teria afirmado que o árbitro “roubou” o Verdão no Maracanã e foi expulso. “Por após o término da partida se dirigir até a equipe de arbitragem que se encontrava próxima ao círculo central de maneira agressiva e com o dedo em riste e proferir as seguintes palavras: “você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente”, escreveu Wilton na súmula da partida. Auxiliar também é expulso Além de Piquerez, o Palmeiras também teve outra expulsão na confusão pós-jogo. O auxilar técnico de Abel Ferreira, João Martins, também recebeu o cartão vermelho de Wilton Pereira Sampaio após fazer reclamações acima do tom.