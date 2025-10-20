Matheus Henrique, do Cruzeiro, evolui em recuperação

Jogador fraturou a costela no empate contra o Sport no início do mês; Previsão inicial é de dois meses para retorno

Aliás, ele chegou a postar um stories fazendo bicicleta ergométrica. Na legenda, portanto, ele escreveu “Costelinha is back”, que significa “Costelinha voltou”, em tradução do inglês para o português.

Após 15 dias de fratura na costela, Matheus Henrique, do Cruzeiro , tem boa evolução em sua recuperação. Nesta segunda-feira (20), o jogador fez atividades físicas na academia da Toca da Raposa II.

Matheus Henrique fraturou a costela no empate entre Cruzeiro e Sport, por 1 a 1, no dia 5 de outubro. Na época, ele deixou o gramado de maca, chorando, aos 17 minutos do primeiro tempo.

Dessa forma, ele precisou ficar uns dias de repouso, uma vez que lesões no local impedem esforços físicos no início. Assim, depois de duas semanas, ele segue na recuperação com atividades físicas. Vale ressaltar, portanto, que a previsão inicial para retorno do jogador é de oito semanas, ou seja, só em dezembro, já no fim da temporada.

Essa não é a primeira vez que Matheus Henrique sofre uma lesão na costela. Afinal, ele disputou a final da Copa Sul-Americana de 2024, contra o Racing-ARG, com esse problema. No entanto, depois dessa partida, ele não teve mais condições de jogar pela Raposa na temporada.