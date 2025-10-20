Martins, do Botafogo, fará exames nesta terça-feira para saber se tem lesão

O Botafogo chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (20), após vencer o Ceará por 2 a 0, em Fortaleza, pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Mas houve mais uma baixa no escrete. O atacante Martins sentiu dores na coxa esquerda e saiu para a entrada de Jeffinho logo aos 11 minutos de jogo, na Arena Castelão. Ele ainda demonstrava incômodo no desembarque à capital fluminense. A informação é do site “ge”. Nesta terça-feira (21), o jogador, então, fará exames para saber se teve alguma lesão no local.

Martins foi a décima segunda baixa na visita ao Vovô. Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Telles (lateral-esquerdo), Danilo (volante), Montoro (meia), Savarino (meia), Nathan (atacante) e Cabral (centroavante) já estavam lesionados e fora de combate. Barboza (zagueiro) e Newton (volante), por sua vez, estavam suspensos. Eles devem retornar na próxima rodada. Há ainda a expectativa de contar com o atacante Barrera, que chegou ao terceiro lugar no Mundial Sub-20 do Chile com a seleção colombiana.