Marlon considera Grêmio sem inspiração: “Podíamos tentar marcar até amanhã”Lateral-esquerdo cita que houve influência pelas seis modificações necessárias no Imortal por desfalques, mas frisa que não é justificativa
O Grêmio sofreu um revés por 4 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, no último domingo (19), pela 29ª rodada do Brasileirão. O Imortal teve performance longe da capacidade que o time já demonstrou sobre o comando de Mano Menezes. Deste modo, o placar até ficou pequeno pela superioridade que o Esquadrão de Aço apresentou já que aos dez minutos já vencia por dois gols de diferença.
Assim, o lateral-esquerdo Marlon admitiu que o Tricolor gaúcho voltou a ter atuação irregular. Especialmente sem o mesmo nível que a equipe apresentou nas rodadas anteriores e dessa vez pouco produziu diante do Bahia.
“Hoje era um dia que a gente podia ficar tentando até amanhã fazer um gol, ia ser difícil. São coisas que acontecem no futebol, a gente tem que levantar a cabeça. Claro que a atitude não faltou, mas o espírito a gente sabe que tem que ser melhor”, avaliou o defensor.
Modificações atrapalham o Grêmio
Em seguida, o camisa 23 frisou que o Imortal sofreu a interferência negativa pela necessidade em promover seis alterações no time que enfrentou o São Paulo, na partida anterior. Isso porque, os jogadores em questão eram ausência. Mesmo assim, o defensor considera que o cenário não é motivo para o placar elástico.
“O torcedor viu que esse time tem potencial. Eu não posso bater na tecla que a gente está desfalcado, porque a gente joga no Grêmio, quem está aqui tem condições”, argumentou Marlon.
O revés fez o Tricolor gaúcho estacionar nos 36 pontos e na 12ª colocação. Inclusive, o lateral-esquerdo e o time não podem se abalar com a goleada que sofreram, já que encara o Juventude na rodada seguinte do Brasileirão.
O camisa 23 apontou que o Grêmio precisa rever a partida contra o Bahia para identificar as falhas e corrigi-las para conquistar a reação imediata. As equipes medem forças no clássico gaúcho, às 16h, na Arena, no próximo domingo (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
