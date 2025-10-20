Marcos Rocha volta a sentir coxa e preocupa o Grêmio: “Incomoda”

Lateral do Imortal começa a sentir incômodos na região ao fim de setembro e deixa o campo novamente como contra o Vitória, mas por cautela / Crédito: Jogada 10

A derrota, de goleada, por 4 a 0 para o Bahia não é a única situação que o Grêmio tem a lamentar no duelo pela 29ª rodada do Brasileirão. Na partida que ocorreu na Fonte Nova, no último domingo (19), o Imortal voltou a ter apreensão com o lateral-direito Marcos Rocha. Afinal, ele novamente sentiu dores musculares no adutor da coxa esquerda, que lhe obrigou a deixar o gramado aos 16 minutos da primeira etapa. Na oportunidade, o jogo já estava 2 a 0 para os donos da casa. As dores na região também fizeram ele deixar o campo no segundo tempo do triunfo sobre o Vitória na Arena, três rodadas atrás. Por isso, ele esclareceu que solicitou a substituição por cautela.

“Já vinha com um incômodo no adutor, eu estiquei a perna, a perna acabou ficando um pouco presa no gramado, aí por precaução preferi pedir pra sair porque não ia contribuir naquele momento pra equipe. Já fiquei de fora de uma partida ou duas por causa desse desconforto. Nada muito grave, mas vem incomodando, e hoje de novo incomodou”, detalhou Marcos Rocha. Mesmo sendo uma contratação da janela passada, o defensor rapidamente se tornou um líder no grupo. O camisa 14 se queixou do resultado negativo, porém espera o suporte da torcida na partida seguinte para o Tricolor gaúcho conseguir a reação. Grêmio centralizará esforços na recuperação do defensor Marcos Rocha informou que até a equipe voltar a campo, no clássico contra o Juventude passará por reavaliações junto ao departamento médico. Inclusive, assegurou que se dedicará ao máximo para contribuir