Lucas sobe o tom e faz cobrança ao elenco do São Paulo após derrota: “Longe do ideal”

Com o revés diante do Mirassol, o São Paulo chegou a quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos. O técnico Hernán Crespo fez questão de ligar o sinal de alerta após mais um jogo melancólico. Entretanto, Lucas Moura subiu o tom e também fez cobrança aos companheiros.

A fase do São Paulo não é das melhores. Na noite de domingo, o Tricolor foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 0, fora de casa, e acumulou mais um resultado ruim após a eliminação na Libertadores.

“Eu acho que o momento não é de falar muito, é trabalhar, saber que a gente está longe do nosso ideal. Momento difícil, trabalhar. Não falar muito, trabalhar. A gente sabe que pode fazer muito melhor. Tem capacidade para fazer muito melhor, como já demonstrou durante a temporada. Trabalhar e ficar quieto”, disparou Lucas após o apito final.

Cenário de classificação

No dia 25, em casa, o Tricolor recebe o Bahia, no MorumBIS, em um jogo que pode definir os rumos da equipe nesta reta final de temporada.

Com a derrota para o Mirassol, o São Paulo pode ver o Fluminense, na 7ª colocação, abrir seis pontos de distância na tabela caso vença o Vasco, nesta segunda. E o próprio Vasco, caso vença o Fluminense, pode ultrapassar o Tricolor Paulista na tabela e chegar aos 39 pontos.