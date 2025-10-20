Leverkusen x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragem

Leverkusen x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragemPSG tenta seguir entre os líderes na busca pelo bi da Champions, enquanto equipe alemã tenta reagir e vencer a primeira nesta edição
Atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germian visita o Bayer Leverkusen, nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha, em jogo da terceira rodada da fase de liga.
Com 100% de aproveitamento, os comandados do técnico Luis Enrique tentam seguir na ponta da classificação para chegarem fortes ao mata-mata na busca pelo bicampeonato.
Por outro lado, a equipe da Bundesliga ainda não venceu no torneio continental. Nesse sentido, o foco é tentar reagir para buscar uma vaga direta na próxima fase, sem necessitar dos playoffs antes de uma possível oitavas.
Onde assistir
O confronto desta terça-feira (21) terá transmissão da HBOMax (serviço de streaming).
Como chega o Leverkusen
Ainda sem pontuar, após os empates com Copenhagen e PSV Eindhoven, a equipe alemã tenta reencontrar o caminho das vitórias e reagir. No entanto, terá uma série de desfalques diante do PSG. Entre eles, Exequiel Palacios, Nathan Tella e Jarell Quansah, Patrik Schick e Martin Terrier, todos entregues ao Departamento Médico, sem qualquer condição de estarem em campo.
Além disso, Axel Tape-Kobrissa ainda é dúvida na lista do técnico Kasper Hjulmand. Mesmo assim, a tendência é que o comandante aposte na base que ocupa, no momento, a quinta colocação da Bundesliga, com o mesmo número de pontos do Dortmund.
Como chega o Paris Saint-Germain
Com os triunfos sobre Atalanta e Barcelona, o time parisiense tem mostrado em campo que está forte para sonhar com o bi, mesmo depois de ter perdido o título do Mundial para o Chelsea, nos Estados Unidos. O foco é correr contra o tempo para esvaziar o Departamento Médico e ter mais opções na montagem da equipe titular.
Ainda assim, Luís Enrique não poderá contar com Ousmane Dembélé, que ganhou como melhor do mundo, e João Neves. Além deles Marquinhos e Fabián Ruiz também não estão confirmados para o confronto.
LEVERKUSEN X PARIS SAINT-GERMAIN
3ª rodada do Champions League
Data-Hora: terça-feira, 21/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: BayArena, em Leverkusen (ALE).
LEVERKUSEN: Flekken; Robert Andrich, Loïc Badé, Belocian; Arthur, Aleix García, Equi Fernández, Grimaldo; Ibrahim Maza, Ernest Poku; Kofane. Técnico: Kasper Hjulmand.
PARIS SAINT-GERMAIN: Chevalier; Achraf Hakimi, Illya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Kang-in, Vitinha, Doue; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique
Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)
