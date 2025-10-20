Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Lei Wenger” pode mudar regra do impedimento já na Copa de 2026

“Lei Wenger” pode mudar regra do impedimento já na Copa de 2026

Proposta do ex-treinador do Arsenal volta à pauta da IFAB e busca tornar a marcação mais clara e precisa com ajuda da tecnologia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A International Football Association Board (IFAB) voltou a discutir a chamada “Lei Wenger”, proposta pelo ex-treinador do Arsenal, Arsène Wenger, que sugere mudanças na regra do impedimento.

LEIA MAIS: Brentford vence West Ham com gol brasileiro e respira na Premier League

Pela ideia, o atacante só seria considerado em posição irregular se todo o seu corpo estivesse à frente do defensor adversário — e não somente uma parte, como acontece hoje. A intenção é tornar a marcação mais clara e facilitar a detecção do impedimento com o uso da tecnologia.

O ex-árbitro espanhol Iturralde González afirmou que a proposta voltou a ganhar força e pode entrar em vigor já na Copa do Mundo de 2026.

“A questão passará por avaliação em uma reunião anual que reúne 23 jogadores e 11 árbitros, sob a liderança de Wenger. Caso aprovada, seguirá para a assembleia geral de fevereiro. Porém, cerca de 95% das propostas levadas a essa etapa costumam ser aceitas”, explicou González ao programa espanhol ‘Carrusel Deportivo’.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar