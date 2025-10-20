“Lei Wenger” pode mudar regra do impedimento já na Copa de 2026

Proposta do ex-treinador do Arsenal volta à pauta da IFAB e busca tornar a marcação mais clara e precisa com ajuda da tecnologia

A International Football Association Board (IFAB) voltou a discutir a chamada “Lei Wenger”, proposta pelo ex-treinador do Arsenal, Arsène Wenger, que sugere mudanças na regra do impedimento.

Pela ideia, o atacante só seria considerado em posição irregular se todo o seu corpo estivesse à frente do defensor adversário — e não somente uma parte, como acontece hoje. A intenção é tornar a marcação mais clara e facilitar a detecção do impedimento com o uso da tecnologia.

O ex-árbitro espanhol Iturralde González afirmou que a proposta voltou a ganhar força e pode entrar em vigor já na Copa do Mundo de 2026.

“A questão passará por avaliação em uma reunião anual que reúne 23 jogadores e 11 árbitros, sob a liderança de Wenger. Caso aprovada, seguirá para a assembleia geral de fevereiro. Porém, cerca de 95% das propostas levadas a essa etapa costumam ser aceitas”, explicou González ao programa espanhol ‘Carrusel Deportivo’.