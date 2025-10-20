Kairat x Pafos: Onde assistir, escalações e arbitragem

Com David Luiz comandando a legião brasileira do Pafos, cipriotas tentam vencer o lanterna da Champions / Crédito: Jogada 10

No Cazaquistão, nesta terça-feira, 21/10, às 13h45 (horário de Brasília), o Kairat recebe o Pafos pela terceira rodada da Liga dos Campeões. As equipes, consideradas entre as mais frágeis entre os 36 participantes da competição, precisam desesperadamente de um bom resultadose quiserem manter, ao menos, a chance de ir à repescagem. Afinal, com apenas um ponto, o Pafos ocupa a 32ª colocação. Mas o dono dacasa está ainda pior. É o lanterna, com zero ponto e saldo de gols -8. A partida será disputada no Estádio Central de Almaty, às 13h45 (de Brasília).

Onde assistir os canais Space e HBO Max transmitem a partir das 13h45 (de Brasília). Como chega o Kairat O kairat levou duas surras: Sporting 4 a 1 e Real Madrid 5 a 0. Para o jogo desta terça-feira, a boa notícia para o Kairat é que Satpaev comandará o ataque. Ele era dúvida, mas se recuperou — e como marcou quatro gols nos últimos jogos, será mais uma vez a principal referência ofensiva, especialmente em um setor desfalcado. Afinal, João Paulo e Elder Santana seguem de fora, ambos lesionados. Mas outro brasileiro, Jorginho, deve atuar no meio de campo.

Como chega o Pafos O Pafos tem um ponto na competição — um empate fora de casa diante do Olympiacos, na estreia. Mas, quando atuou em casa, foi goleado pelo Bayern por 5 a 1. A equipe cipriota desembarcou em Almaty e realizou, nesta segunda-feira, seu treino final antes da partida. O técnico Juan Carlos Carcedo mais uma vez aposta na forte presença dos brasileiros, que formam a espinha dorsal do time: David Luiz na zaga, Jajá no meio de campo e Anderson Silva no ataque. Para Carcedo, o fato de os times estarem em nível semelhante torna o duelo uma incógnita. Ele lembra que, embora estejam mal na Champions, ambas as equipes vivem boa fase em seus campeonatos nacionais, o que deve resultar em um bom jogo. Segundo o treinador, esta é uma real possibilidade para um dos “nanicos” da Champions conquistar a vitória.