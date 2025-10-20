Juventude x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Jaconero precisa voltar a vencer para tentar ressuscitar na briga contra o rebaixamento, enquanto Massa Bruta quer evitar queda na tabela

Com a obrigação de vencer para buscar novos rumos dentro do Brasileirão, Juventude e Bragantino se enfrentam na noite desta segunda-feira (20). A partida acontece às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O embate é válido pela 29ª rodada da competição.

A Voz do Esporte já está com o equipamento montado para transmitir a partida, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael será o narrador do confronto. Ele terá o suporte luxuoso do comentarista Cleiton Santos e do repórter Christopher Henrique.