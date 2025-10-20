Juventude vence o Bragantino e respira na luta contra o Z4

Juventude vence o Bragantino e respira na luta contra o Z4Com gol de Daniel Peixoto no primeiro tempo, time gaúcho segura o Massa Bruta no Jaconi e soma três pontos vitais no Brasileirão
O Juventude conquistou uma vitória vital em sua batalha no Campeonato Brasileiro. Em um jogo tenso, o time gaúcho venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, nesta segunda-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada. O zagueiro Daniel Peixoto marcou o único gol da partida.
Com o resultado, o Juventude chega aos 26 pontos e, embora siga na 18ª posição, ganha um fôlego crucial na luta contra o rebaixamento. O Bragantino, por sua vez, estaciona nos 36 pontos, na 10ª posição, e perde a chance de se consolidar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
O jogo
O Juventude entrou em campo sabendo que apenas a vitória interessava. Jogando em casa, o time de Thiago Carpini teve mais volume no primeiro tempo e conseguiu transformar a insistência em gol. Aos 41 minutos, Igor Formiga avançou pela direita e cruzou na medida para Daniel Peixoto, que subiu de cabeça para abrir o placar e levar o Jaconi à loucura.
O segundo tempo foi de pura tensão. O Bragantino tentou pressionar, mas foi o Juventude quem levou mais perigo. O lance mais inacreditável da partida, contudo, foi um recuo mal feito de Alix Vinícius que quase terminou em gol contra, salvo pelo goleiro Cleiton. A partida ficou nervosa, com muitas faltas e cartões amarelos. Na reta final, o Bragantino tentou um abafa, levando até o goleiro para a área, mas a defesa do Juventude segurou o resultado essencial.
JUVENTUDE 1X0 BRAGANTINO
Campeonato Brasileiro Série A – 29ª rodada
Data e horário: 20/10/2025 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Gols: Daniel Peixoto, 41’/1ºT (1-0).
JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Marcos Paulo (Abner Salles, Intervalo), Daniel Peixoto (Ênio, 36’/2ºT), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque Gonçalves, Jádson, Rafael Bilu (Gabriel Veron, 19’/2ºT); Gilberto (Nenê, 17’/2ºT), Igor Formiga e Gabriel Taliari (Matheus Babi, 35’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.
BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Gustavo Marques, Intervalo), Alix Vinicius e Vanderlan (Bruno Praxedes, 31’/2ºT); Juninho Capixaba, Gabriel Girotto (Matheus Fernandes, 29’/2ºT), Jhon Jhon; Eric Ramires (Fernando dos Santos, 22’/2ºT), Thiago Borbas (Eduardo Sasha, Intervalo) e Ignacio Laquintana. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).
Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG).
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Cartões amarelos: Gilberto, Nenê, Gabriel Taliari (JUV); Juninho Capixaba (BRG).