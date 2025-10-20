Jornal argentino ressalta fase do Flamengo, antes de duelo com o Racing: “Mete medo”

O Flamengo teve um desempenho consistente diante do Palmeiras, no Maracanã, no confronto direto pela liderança do Brasileirão , neste domingo (19). Assim, a vitória rubro-negra ganhou destaque no jornal argentino Clarín, dias antes do duelo com o Racing, pelas semifinais da Libertadores, que ocorre nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), novamente no Rio de Janeiro.

“O Flamengo é o bicho-papão do futebol brasileiro. Após golear o Botafogo por 3 a 0 na última quarta-feira, neste domingo, antes da partida contra o Racing pela Copa Libertadores, o time derrotou o Palmeiras por 3 a 2 no Estádio do Maracanã e empatou com o time paulista na liderança do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do Fla foi luxuoso, um verdadeiro show”, destacou a publicação.

Além disso, o periódico salientou que os comandados do técnico Filipe Luís podem ter dois desfalques para o duelo. Tratam-se de Léo Ortiz, que deixou o gramado com dores no tornozelo, e Everton Cebolinha, que sofreu uma lesão no quadril, contra o Botafogo, na rodada anterior.

Com o triunfo, o Flamengo soma 61 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que ainda lidera com uma vitória a mais. Assim, até o fim da competição, as duas equipes terão mais dez partidas pela frente.

Por fim, na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, no Castelão, sábado (25), às 19h30 (de Brasília). O Palmeiras, por sua vez, joga com o Cruzeiro, atual terceiro colocado, no dia seguinte, às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque.