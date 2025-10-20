Joia do Cruzeiro é observada pelo Borussia Dortmund em jogo no Mineirão

O interesse do clube alemão já é do reconhecimento do lateral. Já estava definido pela equipe do Borussia no Brasil que aconteceria a observação assim que Kauã tivesse uma oportunidade no time titular. A chance veio no duelo contra o Leão, onde o jogador atuou na vaga de Kaiki Bruno, suspenso.

Titular do Cruzeiro na vitória contra o Fortaleza , o lateral-esquerdo Kauã Prates recebeu atenção especial no último sábado (19), no Mineirão. Com apenas 17 anos, o jogador esteve nos olhares de um representante do Borussia Dortmund, que esteve presente ao estádio.

De acordo com o portal ge, nenhuma proposta oficial chegou ao Cruzeiro e o clube alemão não tem pressa com o negócio. Entretanto, a avaliação de Kauã é positiva e não está descartada uma oferta antes mesmo do lateral completar 18 anos, em agosto do ano que vem.

Kauã está no clube desde 2019 e assinou seu primeiro contrato profissional assim que completou 16 anos. A validade é de três anos, máximo possível para jogadores menores de idade, com a Raposa tendo prioridade para ampliação de mais dois anos. O lateral atuou em nove partidas pelo Cruzeiro na temporada, sendo seis como titular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.