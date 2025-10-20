John Kennedy busca seu espaço no Fluminense e reencontra Diniz em clássico no Maracanã

Camisa 99 disputa vaga com Cano no ataque tricolor e pode iniciar como titular diante do Vasco, que é comandado por um velho conhecido / Crédito: Jogada 10

Quase dois anos depois da conquista da Libertadores, John Kennedy e o técnico Fernando Diniz irão se reencontrar, porém em lados opostos. Afinal, o atacante, que anotou o gol do título diante do Boca Juniors, em 2023, no Maracanã, chegou a ser emprestado ao Pachuca, do México, mas retornou ao clube carioca. O comandante, por sua vez, passou pelo Cruzeiro e treina o Vasco nesta temporada. O jogo será às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Vale lembrar que naquele ano, o atacante viveu um carrossel de emoções e esteve emprestado no primeiro semestre à Ferroviária, de Araraquara. O treinador foi peça fundamental para colocar o atleta nos trilhos em meio a problemas de disciplina e o fez viver o melhor momento de sua carreira, até aqui.

A aposta trouxe frutos que ficaram marcados no coração de todo tricolor. Afinal, John Kennedy foi decisivo ao lado de Germán Cano, sobretudo no mata-mata, e fez o gol que coroou aquela conquista. Depois do título, os dois se abraçaram e foram às lágrimas em um cenário inesquecível para o torcedor. Momentos e lados opostos Na temporada seguinte, ambos viveram momentos complicados no Tricolor. Isso porque Diniz não conseguiu repetir o desempenho e amargou a lanterna do Brasileirão, sendo demitido e assumindo o Cruzeiro meses depois. Na sequência de 2024, Mano Menezes assumiu o comando técnico e conseguiu fazer com que a equipe permanecesse na elite do futebol brasileiro. Desde que assumiu o Vasco, o comandante tem feito um trabalho de recuperação, ainda mais com a chegada dos reforços na última janela. Agora, o Cruz-Maltino sonha com voos mais altos, como uma possível vaga na próxima edição da Libertadores.