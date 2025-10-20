Ivan sai de terceira opção a titular no gol do Internacional em um ano e nove meses

Arqueiro aproveita oportunidade, tem desempenho seguro e até defesa crucial para evitar gol do Sport sobre o Colorado / Crédito: Jogada 10

O resultado positivo do Internacional sobre o Sport simbolizou o retorno de Ivan à meta do time gaúcho depois de um ano e nove meses. Na outra única ocasião que esteve em campo foi em sua estreia, em 21 de janeiro de 2024. No entanto, ele atuou por apenas 45 minutos, já que sofreu uma grave lesão no joelho direito durante o primeiro jogo do Colorado pelo Estadual contra o Avenida. A intenção inicial com a sua contratação no começo da temporada passada era que fosse o reserva imediato de Rochet. Contudo, a contusão ligamentar atrapalhou o planejamento e o goleiro só voltou a ter condições de atuar no final de 2024. Posteriormente a isso, ele não teve novas chances.

Tanto pela titularidade absoluta do uruguaio e a ascensão de Anthoni, revelação da base do Inter. Afinal, o camisa 24 tornou-se o reserva imediato de Rochet. Apesar disso, o cenário sofreu alteração com o período machucado que o dono da posição se encontra, bem como a contestação do promissor arqueiro. Até porque ele foi barrado pelos erros decisivos nos três gols na derrota para o Mirassol. A partir disso, cogitou-se a possibilidade de uma alteração na meta do Internacional e a confirmação na escalação inicial no duelo contra o Sport. Assim, o camisa 12 abordou o período desde a lesão até novamente a chance em voltar a jogar. “Eu tive a infelicidade quando cheguei na minha estreia, tive a lesão e um longo período para recuperar. Mas eu sempre mantive o foco e a fé em Deus. Eu sabia que em algum momento poderia ser utilizado. Trabalhei bastante e queria agradecer demais, em especial todos os jogadores do elenco que sempre me apoiaram”, relatou o arqueiro.

Cooperação entre goleiros do Internacional Ivan também expôs o companheirismo com Anthoni. Isso porque ele detalhou que o camisa 24 foi crucial em seu renascimento no Inter. Especialmente pelo diálogo que eles tiveram durante a semana de preparação e considerou como preponderante para o resultado favorável. “Foi uma conversa extremamente profissional. Ele me chamou para conversar, perguntou como eu estava me sentindo, se eu estava bem. Disse que contava comigo e basicamente foi isso. Me dou superbem com o Anthoni, com o Rochet, com os goleiros da base. Esse trabalho não é só do Ivan, é de todos”, indicou o camisa 12. Em uma equipe com algumas modificações para o jogo contra o Sport, mas ele sendo a principal delas, teve o mérito em deixar o campo sem sofrer gols. Inclusive, ele aproveitou a chance com defesas importantes e uma intervenção crucial ao impedir gol de Luan Cândido com o pé. Apesar de não ter que trabalhar tanto, o arqueiro comemorou a volta para a meta.