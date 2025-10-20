Isa Ranieri e Cebolinha, do Flamengo, aparecem juntos após término

Isa anunciou o fim do casamento com o jogador no início de outubro; Ex-casal posaram junto com filhos em apresentação da primogênita / Crédito: Jogada 10

Amigos! Isa Ranieri e Éverton Cebolinha, atacante do Flamengo, apareceram juntos nas redes sociais pela primeira vez juntos após o anúncio do fim do casamento no início de outubro. Assim, apesar do término, eles seguem mantendo uma boa relação para criação dos três filhos, Sophia, Pedro e Lucca. Dessa forma, no último sábado (18), eles estiveram juntos com os filhos na apresentação da escola da filha mais velha. A Isa, portanto, registrou o momento nas redes sociais.

“Apresentação da nossa primogênita”, escreveu Isa. Na imagem é possível ver Sophia vestida da personagem Branca de Neve, os dois meninos mais novos, Éverton e Isa atrás, sorridentes. Isa e Cebolinha Isa e Everton Cebolinha estavam juntos há quase 10 anos. No entanto, o relacionamento entre Isa e Cebolinha era marcado por idas e vindas desde 2022. No fim de 2024, por exemplo, o casal chegou a anunciar separação e viver em casas separadas após rumores de traição por parte do jogador. À época, suspeitava-se que o atleta tinha alugado um local no Rio para receber a amante. Contudo, semanas depois, o atacante do Flamengo organizou uma surpresa romântica para mãe de seus filhos. O atleta utilizou de uma decoração com flores, balões e anel, na tentativa de reatar o relacionamento. E deu certo. Os dois anunciaram a reconciliação por meio de declarações nas redes sociais.

Fim da relação Por fim, no dia 1º de outubro deste ano, Isa Ranieri confirmou o fim de seu casamento com o jogador. Em comunicado nas redes sociais, a influenciadora negou qualquer correlação entre a separação e o suposto “after” de atletas na Argentina — desmentido em nota pelo clube — e pediu privacidade. Os primeiros indícios da separação surgiram justamente em meio à repercussão do término entre Léo Pereira e Karoline Lima, motivado, segundo Léo Dias, por uma saída de jogadores do Flamengo na Argentina. Embora tenha negado qualquer crise na semana passada, Isa já tinha apagado as fotos com Cebolinha de seu perfil nas redes. No entanto, Ranieri justificou o arquivamento das fotos como parte de um projeto profissional e chegou a publicar uma foto com Everton nos stories para tranquilizar os fãs sobre os rumores de separação.