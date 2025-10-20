Internacional tem Carbonero suspenso e dúvidas no meio-campo contra o Bahia

A vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no domingo (19), trouxe novos problemas para o Internacional. O clube tem dois desfalques certos para o jogo atrasado contra o Bahia. O atacante Carbonero e o auxiliar técnico Emiliano Díaz receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Além deles, o departamento médico pode ganhar mais integrantes. No treino desta segunda-feira (20), o volante Alan Rodríguez deixou a atividade mais cedo com dores na coxa direita.

A situação de Rodríguez preocupa, pois o jogador acabou de retornar de uma lesão na outra coxa. O uruguaio participou dos últimos 30 minutos contra o Sport e agora será reavaliado. Ele se junta a Thiago Maia, que também é dúvida. O volante sentiu um incômodo e saiu aos 20 minutos do segundo tempo no domingo. Outro que depende de avaliação é Alan Patrick, que ficou fora do último jogo por uma lombalgia.