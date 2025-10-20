Internacional tem Carbonero suspenso e dúvidas no meio-campo contra o Bahia

Internacional tem Carbonero suspenso e dúvidas no meio-campo contra o BahiaAlan Rodríguez deixa treino mais cedo com dores e Thiago Maia será reavaliado; auxiliar Emiliano Díaz também está fora
A vitória por 2 a 0 sobre o Sport, no domingo (19), trouxe novos problemas para o Internacional. O clube tem dois desfalques certos para o jogo atrasado contra o Bahia. O atacante Carbonero e o auxiliar técnico Emiliano Díaz receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. Além deles, o departamento médico pode ganhar mais integrantes. No treino desta segunda-feira (20), o volante Alan Rodríguez deixou a atividade mais cedo com dores na coxa direita.
A situação de Rodríguez preocupa, pois o jogador acabou de retornar de uma lesão na outra coxa. O uruguaio participou dos últimos 30 minutos contra o Sport e agora será reavaliado. Ele se junta a Thiago Maia, que também é dúvida. O volante sentiu um incômodo e saiu aos 20 minutos do segundo tempo no domingo. Outro que depende de avaliação é Alan Patrick, que ficou fora do último jogo por uma lombalgia.
“Esperamos que se recuperem”, disse Ramón Díaz sobre os meio-campistas.
Internacional perde Carbonero mas ganha Romero
O cartão de Carbonero ocorreu aos 17 minutos do primeiro tempo, após chutar a bola depois de uma falta. Emiliano Díaz, por sua vez, recebeu a punição por reclamação. Por outro lado, o técnico Ramón Díaz terá um retorno importante para o setor ofenviso. O meia Óscar Romero, que cumpriu suspensão contra o Sport, fica novamente à disposição. Desse modo, ele surge como o substituto natural para a vaga de Carbonero, como já ocorreu na rodada anterior.
A vitória no Beira-Rio deu fôlego ao time na tabela, subindo para o 14º lugar, com 35 pontos, abrindo sete de vantagem para o Vitória, primeiro clube no Z4. O Internacional agora vira a chave para o jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão. O time enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira (22), às 19h, em Salvador, buscando se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.