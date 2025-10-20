Independiente del Valle x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Independiente del Valle x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam no Estádio Banco Guayaquil pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana
Independente del Valle e Atlético Mineiro se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo busca um respiro na temporada, enquanto o clube equatoriano quer confirmar a boa fase em 2025.
Onde assistir
A partida entre Independiente Del Valle e Atlético Mineiro, portanto, terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.
Como chega o Atlético
Após perder para o Corinthians na última rodada do Brasileiro e se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento, o Galo busca uma vitória para manter vivo o sonho de conquistar a Sul-Americana. Vale ressaltar, aliás, que a competição é uma das prioridades do clube mineiro para a temporada. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli deve contar com o volante Alexsander, que estava fora desde setembro por conta de uma lesão. Por outro lado, o treinador não vai poder contar com Fausto Vera, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.
Como chega o Independiente del Valle
Diferente do Atlético, o Independiente vive uma temporada vitoriosa, sendo líder do campeonato equatoriano. A equipe conta com um ex-jogador do Galo, Cazares. No entanto, ele não está confirmado como um dos titulares para a partida.
INDEPENDIENTE DEL VALLE X ATLÉTICO MINEIRO
Jogo de ida da semifinal Copa Sul-Americana
Local e horário: Estádio Banco Guayaquil, Quito, às 21h30 (de Brasília)
Provável Independiente: Guido Avillar; Matías Fernandez; Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza (Cazares); Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal
Provável Atlético: Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco, Guilherme Arana (Caio) e Bernard; Rony (Hulk) e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli
Árbitro: Carlos Betancur (COL)
Auxiliares: Richard Ortiz (COL) e Miguel Roldan (COL)
VAR: Heider Castro (COL)