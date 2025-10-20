Grêmio deve ter retornos, mas Marcos Rocha é dúvida contra o Juventude

Grêmio deve ter retornos, mas Marcos Rocha é dúvida contra o JuventudeLateral sentiu o adutor na goleada para o Bahia e será reavaliado; Dodi, Arthur e Alysson devem voltar ao time no domingo
Após sofrer a dura goleada por 4 a 0 para o Bahia, em Salvador, o Grêmio foca na recuperação. O time terá uma semana completa de trabalho antes do próximo compromisso. O técnico Mano Menezes espera ter retornos importantes para o duelo contra o Juventude, no domingo (26), na Arena. Contudo, o lateral Marcos Rocha deixou o último jogo com dores e virou uma nova preocupação. A equipe precisa de uma resposta imediata no Brasileirão.
A comissão técnica espera reforços para reorganizar a equipe. O volante Dodi, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna naturalmente. Além dele, o volante Arthur, preservado do jogo em Salvador, e o atacante Alysson, que se recupera de um edema na panturrilha, devem ficar à disposição. Outro possível retorno é o do goleiro Tiago Volpi. Ele não atua desde setembro por dores na perna, mas já voltou a treinar no CT Luiz Carvalho e pode reaparecer entre os relacionados.
Grêmio se preocupa com Marcos Rocha
A principal dor de cabeça para Mano Menezes é Marcos Rocha. O lateral sentiu o músculo adutor ainda no primeiro tempo contra o Bahia e precisou sair. O departamento médico reavaliará o jogador durante a semana. Este é um incômodo recorrente, que já o tirou de jogos recentes antes da Data Fifa. O próprio atleta confirmou o desconforto, mas disse que não é grave e que fará o possível para estar em campo e ajudar o Grêmio.
O técnico Mano Menezes explicou que o lateral “sentiu um esticão” e saiu por experiência. O treinador, contudo, acredita que a semana cheia será importante para a recuperação dele e dos demais atletas. O Grêmio agora retorna a Porto Alegre para focar nos treinamentos. Com a derrota em Salvador, o clube caiu para a 12ª colocação na tabela do Brasileirão, somando 36 pontos, e busca uma reação imediata.
